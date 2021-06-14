İsrail'in yeni başbakanı: Farklı görüşlerle uzlaşmaktan gurur duyuyorum

İsrail'in yeni başbakanı Naftali Bennett, güven oyu almasının ardından yeni görevi için parlamentoda yemin etti.

Yemin töreninde konuşan Bennett, "Tarihte iki kere yurdumuzu kaybettik, çünkü dönemin liderleri karşılıklı oturarak uzlaşamadı. Herkes kendine göre haklıydı, ancak yine de evi başımıza yıktılar. Ben, farklı görüşlerden insanlarla bir araya gelmekten gurur duyuyorum" dedi.

Bennett'in lideri olduğu sağcı Yamina partisinin İsrail parlamentosunda (Knesset) 7 koltuğu bulunuyor. Koalisyonu oluşturan diğer 7 parti şöyle: Yesh Atid (Gelecek Var Partisi), Yeni Umut Partisi, İşçi Partisi, Meretz, Birleşik Arap Listesi, Kahol Lavan (Mavi Beyaz) and Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi.

Knesset'te 30 koltuğu bulunan Likud partisinin lideri olan bir önceki başbakan Binyamin Netanyahu, koalisyon hükümeti kurabilmek için diğer partilerle uzlaşma sağlayamamıştı.