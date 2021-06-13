İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi, aşırı sağcı Bennett yeni başbakan oldu

İsrail'de aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti İsrail parlamentosu Knesset'ten güven oyu aldı. Böylece Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sona erdi.

Netanyahu'ya karşı muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinde yer alan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ülkenin yeni başbakanı oldu.

Koalisyonu oluşturan 8 parti şöyle: Yesh Atid (Gelecek Var Partisi), Yamina Partisi, Yeni Umut Partisi, İşçi Partisi, Meretz, Birleşik Arap Listesi, Kahol Lavan (Mavi Beyaz) and Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) Partisi.

Biden'dan jet kutlama mesajı

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i ve koalisyon ortaklarını kutladı. Biden kutlama mesajında "İsrail'in ABD'den daha iyi bir dostu yok" dedi ve Washington'un yeni İsrail hükümeti ile birlikte çalışmaya tamamen bağlı olduğunu söyledi.