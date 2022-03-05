Güncelleniyor | Ukrayna savaşında 10. gün

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının 10. gününe girildi.

Gün içinde savaşta yaşanan tüm gelişmeler bu haberde...

Güncelleme: 11.35

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rusya'da yönetim değişikliği arayışında olup olmadıklarının sorulması üzerine 'Böyle bir arayışta değiliz, bu bize bağlı değil' dedi.

Güncelleme: 11.30

Milli Savuma Bakanı Akar, insani yardım maksadıyla Ukrayna'ya gönderilen 2 A400M uçağının hava sahasının kapatılması nedeniyle Boristopol Havaalanında olduğunu kaydetti. Akar, "Hem Sayın Şoygu ile hem Sayın Reznikov ile görüşmelerimiz oldu. Yaşananların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, insani krize bir an önce son verilmesi ve bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Olumlu gelişmeler olmasını bekliyoruz. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok, bunu hep birlikte koruyalım" diye konuştu.

Güncelleme: 11.08

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, harekatın başından itibaren Ukrayna’nın askeri altyapısından 2 bin 37 tesisin imha edildiğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, operasyon sırasında Ukrayna ordusuna ait 71 kontrol noktası ve iletişim merkezinin, 98 adet S-300, Buk M-1 ve Osa hava savunma füze sisteminin ve 61 radar istasyonunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, “Karada 66, havada 16 uçak, 708 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 74 çok namlulu roketatar sistemi, 261 sahra ve havan topu, 505 adet özel askeri araç ve 56 insansız hava aracı imha edildi” dedi.

Güncelleme: 10.50

Rusya parlamentosunda kabul edilen yasayla Rusya silahlı kuvvetleri hakkında 'yalan' haber yayanlar ve Rusya'ya karşı yaptırım çağrısı yapanlar hapis cezasına çarptırılacak.

Rusya'dan geçici ateşkes ilanı

Güncelleme: 09.38

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Ukrayna'da ateşkes ilan edildiğini, sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridoru açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün, 5 Mart günü, Moskova saatiyle saat 10.00'dan itibaren bir ateşkes ilan edildi ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açıldı" denildi.

Açıklamada insani koridorlar ve tahliye rotaları konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Dün Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, santral hakkında Rusya sorumsuzlukla suçlandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'dan kaçtığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Zelenskiy sosyal medyadan video paylaştı. "Buradayım, Kiev’deyim. Kimse bir yere kaçmadı" diyen Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatmama kararına tepki gösterdi. Zelenskiy "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" şeklinde konuştu.

'Ukrayna'yı bölmek istemiyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Sky News Arabia'ya verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunun amacının ülkeyi parçalara ayırmak değil, kendi ulusal güvenliğini garanti altına almak olduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomatik yolu her zaman desteklediğini, Moskova'nın taraflar arası eşit haklara sahip olmak istediğini ve her iki tarafın endişelerinin dinlendiğini ve saygı duyulduğunu söyledi.

Peskov ayrıca Zaporijya nükleer reaktöründe yaşananların "Nazi aşırılık yanlılarının provokasyonundan" kaynaklandığını, reaktörün güvenli ve sağlam olduğunu, radyasyon seviyesininse normal olduğunu söyledi.

Harekat medyayı vurdu

Öte yandan Rusya Facebook, Twitter ve YouTube'u yasaklama kararı aldığını belirtti. ABD merkezli ABC, CBS televizyon kanallarınınsa Rusya'dan yaptıkları yayını durdurduğu bildirildi. Bloomberg, Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını askıya alacağını açıkladı. CNN de, Rusya’daki yayınını durdurduğunu duyurdu.

Fitch, aralarında Sberbank, Alfa-Bank, Gazprombank, Tinkoff Bank ve Raiffeisenbank'ın da yer aldığı 32 Rus bankasının kredi notunu düşürdü.

Doğalgazda tarihi rekor

Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’dan arzın kesileceğine dair endişelerle doğalgaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa borsalarında, doğalgaz fiyatları yüzde 24 yükselerek, tarihte ilk kez 2400 doları aştığı kaydedildi.