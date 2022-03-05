Sky News muhabirleri Kiev'de saldırıya uğradı

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun onuncu gününde, Kiev'de bulunan Sky News muhabirleri saldırıya uğradı. Muhabirlerin, Kiev'deki çatışma bölgesine giderken silahlı saldırıya uğradığı görüntüler Sky News tarafından paylaşıldı.

Sky News'in bölgedeki baş muhabiri Stuart Ramsay sırtından vurulurken, kameraman Richie Mockler'in de çelik yeleği sayesinde kurtulduğu belirtildi. Stuart Ramsay'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sky News muhabirleri verdikleri demeçte, yolda giderken herhangi bir askerin bulunmadığını, saldırının bir anda başladığını ifade etti. Beş muhabir olay yerinden kaçarken, saldırı görüntülerini de kaydetti. Bölgede bulunan bir atölyeye saklanan muhabirlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.