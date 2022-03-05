Taraflardan karşılıklı 'tahliyeler engelleniyor' açıklaması

Rusya tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna'da insani koridorlara izin verilmesi için kısmi ateşkes ilan edildiği duyurulmuştu. Ateşkes ve insani koridor uygulamasına rağmen bölgelerde çatışmaların devam ettiği iddia edildi. Rusya'dan yapılan açıklamada, göçmenlerin hâlâ insani koridordan geçmediği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mariupol ve Volnovakha’da bulunan 215 binin üzerindeki göçmenin insani koridor vasıtasıyla tahliye edilmediği, Ukrayna'daki güçlerin tahliyeye izin vermediği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Aşırı milliyetçilerin siviller ve yabancıların Mariupol ve Volnovakha’dan çıkmalarına izin vermedikleri saptanmıştır. Cumartesi günü Mariupol ve Volnovakha’da insani konvoylar oluşturulmamıştır. İnsani operasyonun başarısızlığa uğratmasının ciddi sonuçlarına rağmen Rusya, krizin çözümü için Ukrayna tarafıyla çalışmaya devam etmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Rusya: Tahliyeler engelleniyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Mariupol ve Volnovakha'dan insani koridorların oluşturulmasına ilişkin olarak Ukrayna tarafının tüm koşullarını zaman, rota ve güvenlik açısından yerine getirdiğini açıklamıştı. Açıklamada, "Maalesef şu an itibariyle, ilan edilen 200 bin Mariupol ve Volnovakha'dan 15 bin mülteciden hiç kimsenin açık insani koridorlara ulaşmadığına dair güvenilir bilgimiz var. Milliyetçilerin sivilleri ve sivilleri serbest bırakmadığı tespit edildi" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki neo-Nazilerin yaklaşık 5 bin kişiyi rehine olarak tuttuğunu, insanları canlı kalkan olarak kullandıklarını da öne sürdü.

Ukrayna: Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar

Mariupol şehri yönetiminden yapılan açıklamada, "Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini (tahliye yolundan) ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir" denildi.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rusya tarafından bombardımana devam edildiğini belirterek, “Rusya bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar” dedi.

Ukrayna yönetiminden yapılan açıklamada, sivillerin tahliyesinin ertelendiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Harkov ve Sumi'deki insani koridor önerilerimizi reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Harkov ve Sumi şehirlerinde insani koridor açılması önerisinin Ukrayna tarafından reddedildiği söylendi.