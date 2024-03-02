Çorlu Tren Katliamı döneminde TCDD Müdürü olan Apaydın'ın şirketine milyarlık ihale

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin davanın 19’uncu duruşması önceki gün Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü. Karar çıkması beklenen duruşma yalnızca 10 dakika sürdü ve dava seçim sonrasına, 25 Nisan’a ertelendi.

Ertelemeye tepkiler sürerken, duruşmanın görüldüğü gün, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın’ın yönetici olarak görev yaptığı şirkete kamu ihalesi verildiği ortaya çıktı.

İhale duruşma günü paylaşıldı

Cumhuriyet'teki habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği Hatay Samandağ’da hasar alan yolların onarımı için 13 Aralık 2023’te ihaleye çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanan bilgiye göre 6 şirketin teklif verdiği ihaleyi 3 Ocak’ta 1 milyar 277 milyon TL’ye Apaydın’ın ticari temsilcisi olduğu ve sınırlı imza yetkisinin bulunduğu Deha Altyapı Anonim Şirketi aldı.

Apaydın’ın şirketi AKP iktidarının ‘tanıdıklara’ ihale verebilmek için sıkça kullandığı pazarlık usulüyle ihaleyi alırken ihalenin Çorlu Tren Katliamı'nın duruşmasının görüldüğü gün kamuoyuyla paylaşılması ise dikkat çekti.

34 kamu ihalesi

Apaydın, 19 Eylül 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle görevden alınmış, TCDD'den ayrıldıktan sonra da ticarete atılmıştı. Ayrıca söz konusu şirketin deprem bölgesinden aldığı ihale yalnızca bununla da sınırlı değil.

Deha Altyapı Anonim Şirketi 20 Kasım 2023’te TCDD Gaziantep’te deprem nedeniyle hasar almış kesimlerin onarımı ihalesini de aldığı öğrenildi. Bu ihalenin bedeli ise 298 milyon 382 bin TL. Deha Altyapı isimli şirket kurulduğu günden bu yana 34 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 4 milyar 681 milyon 982 bin TL.

TCDD'den ayrıldı, ticarete atıldı

İsa Apaydın, TCDD'den ayrıldıktan sonra ticarete atılmıştı.

Apaydın'ın yönetici olduğu Deha Altyapı A.Ş., 3 Ocak 2019'daki Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre 30 milyon TL toplam sermayeye sahipken 2020'de bu rakam 60 milyon TL'ye, 2021'de 90 milyon TL'ye çıktı. 30 Aralık 2022'de sermaye artırımı yapan şirketin toplam sermayesi 150 milyon TL'ye ulaştı. Şirkette büyük hisse İsa Apaydın'a ait.

Şirketin sadece 2022'de ortaklı veya tek başına kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli 1,1 milyar TL'yi geçti. 2023'te de ihale almayı sürdürdü. 2 Ocak ve 13 Ocak'ta 500 milyon TL'yi aşan iki ihale kazandı.

Deha Altyapı A.Ş.'nin ortaklı veya tek başına girerek kazandığı ihaleler ve bedelleri şöyle:

24 Ocak 2022: Çaldıran yolu toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri (76 milyon 338 bin 466 TL)

7 Temmuz 2022: Bozüyük-Bilecik ayrımı köprülü kavşak yapımı (35 milyon 842 bin 306 TL)

25 Ağustos 2022: Marmara-Saraylar yolu toprak işleri, sanat yapıları işi (21 milyon 499 bin 999 TL)

17 Ekim 2022: Kuzey Ankara Protokol yolu Tünel giriş ve çıkış heyelan önleme işi (143 milyon 206 bin TL)

25 Kasım 2022: Mardin-Midyat yolu yapım işi (910 milyon 288 bin 714 TL)

2 Ocak 2023: Balıkesir-Manisa saklı vadi köprüsü yapım işi (29 milyon 713 bin TL)

13 Ocak 2023: Şahinbey Belediyesi tünel inşaatı ve kavşak düzenleme işi (484 milyon 484 bin 484 TL)

Sorumlular adeta ödüllendiriliyor

Katliamda sorumluluğu bulunan isimler yargılanmak yerine adeta ödüllendiriliyor.

Facia sırasında TCDD'nin başında olan Veysi Kurt da geçtiğimiz günlerde tekrar Genel Müdürlüğe atanmıştı. 2019 yılında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinden alınan Veysi Kurt'un döneminde başka ölümlü tren kazaları yaşandığı biliniyor.