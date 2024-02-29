Çorlu Tren Katliamı'nda yine karar çıkmadı: Duruşma seçim sonrasına ertelendi

Tekirdağ'da 2018'de 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı'nda karar duruşması bugün görülecekti.
Kazada yakınlarını kaybeden aileler duruşmaya çağrı yapmış "Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yanmasın’ diye sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde sona geliyoruz. Herkesi karar duruşmasında bizimle olmaya çağırıyoruz" demişti.
Davada yine karar çıkmadı. Duruşma seçim sonrasına, 25 Nisan'a ertelendi.
Görevden alınan isim yeniden TCDD Müdürlüğü'ne atanmıştı
Çorlu Tren Katliamı sırasında TCDD'nin başında olan Veysi Kurt, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tekrar Genel Müdürlüğe atanmıştı. Oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz atamaya tepki göstererek, 'İfadesi dahi alınmadı' demişti.
2019 yılında TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinden alınan Veysi Kurt'un döneminde başka ölümlü tren kazaları yaşandığı ortaya çıkmıştı.