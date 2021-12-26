Bir dayanışma öyküsü: Bir çuval un, yüzlerce dayanışma eli

Ekonomik kriz ve pahalılığın sonuçlarını en net emekçi yoksul emekçi mahallelerinde görmek mümkün. Bugünlerde ucuz ekmek almak isteyen yurttaşların oluşturduğu uzun kuyruklara rastlamak çok kolay oldu.

İstanbul Gazi Mahallesi'nde de bu durum kendini gösteriyor. İstanbul Gazi Mahallesi'nde bulunan Gazi Semt Evi halkın ekmek sorununa çözüm bulabilmek adına bir dayanışma örgütlemeye girişti.



soL’a konuşan Gazi Semt Evi temsilcisi Duygu Karadeniz yapmaya çalıştıklarını şöyle anlattı:

‘’Bir dostumuzun semt evine dayanışma için bir çuval un getirmesi ile başladı bu çalışma. Bir çuval unu nasıl bir dayanışmanın parçası haline getirebiliriz diye düşünürken ucuz ekmek kuyrukları gündeme geldi. Biz de 'Ben yapacağım ekmekten kâr almam' diyerek dayanışmanın parçası olan esnafımızın ve mahallemizdeki diğer emekçilerin katkılarıyla yapılan ekmekleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Gazi Semt Evi'nin çağrısı ile yapılan ekmekler; yoksulluğa, hayat pahalılığına karşı birlikte mücadele etme ve dayanışma kültürünün bir sembolü oldu bizim için.



Dayanışma ile ürettiğimiz ekmekleri mahallemiz ile paylaşırken yan yana gelmenin önemini konuştuk, sokakları dolaştık, kapıları çaldık. Artan faturaları, düşen alım gücünü, pahalılığın hayatımıza yansımalarını ve emekçilerin sırtına yüklenmeye çalışılan ekonomik kriz karşısında yalnız olmadığımızı, gücümüzü omuz omuza mücadele etmekten aldığımızı konuştuk. Düzenin bize dayattığı bu koşulları çaresizlik içinde kabullenmek yerine birlikte dayanışma ve mücadeleyle aşabileceğimize dair inancımızı tazeledik. Umudumuzu canlı tutmamızın ve öfkemizi bir araya getirmemizin ne kadar kıymetli olduğunu hissettik, paylaştık.’’

Semt evimiz mahallenin dayanışma merkezi oldu

Karadeniz mahallelinin özel ilgi gösterdiği dayanışma çağrısıyla ilgili şunları söyledi:



‘’Patronların kârı arttıkça emekçilerin ekmeği küçüldü. Bize ekmek kuyruklarını reva görenler zenginleştikçe, biz yoksullaşıyoruz. Semt evimiz mahallemizde ekmek mücadelesinin ve artan pahalılığa, yoksulluğa karşı dayanışmanın merkezi haline geldi.



Emekçilerle yan yana gelerek ekmeğimizi ürettiğimiz, paylaştığımız gibi daha birçok başlıkta dayanışmayı ve bize açlığı reva görenlere karşı mücadeleyi de büyüteceğimize inanıyoruz. Mahallemiz emekçilerini, komşularımızı bu çağrıyı güçlendirmeye çağırıyoruz."