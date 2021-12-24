'Her çocuğun süt içebilmesi için dayanışmaya!'

Son gıda zamlarıyla birlikte astronomik oranda artan süt fiyatları emekçi çocuklarının süte erişimini neredeyse imkansız hale getirdi. Bunun üzerine Beyoğlu Semt Evi, Beyoğlu İşçi Evi, Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi, Cihangir Dayanışma Komitesi, ortak bir kararla Beyoğlu’nun emekçi mahalleleri için süt dayanışması çağrısı yaptı.



"Her Çocuğun Süt İçebilmesi İçin Süt Zamlarına Karşı Dayanışmaya!" sloganıyla çağrı yapan komiteler, toplanacak olan dayanışma bağışlarını Beyoğlu Semt Evi ve Beyoğlu İşçi Evi üzerinden mahallelere dağıtacak.

'Buradaki insanlar giderek yoksullaşıyor'

Oya – Ev Hanımı (Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi): Doğduğumdan beri bu mahalledeyim ve mahallede yaşanan dönüşüm beni çok üzüyor, rahatsız ediyor. Gittikçe yoksullaşıyor burada insanlar. Beyoğlu’nun en eski, en güzel mahallelerinden biri ama insanlar geçim derdinde, bu güzellik havada kalıyor bu yüzden. Hep burada dayanışmayı büyütmeye çalıştım şimdiye kadar, komşuluk ilişkileri güçlensin diye uğraştım, çocuklar bir şeyler öğrensin,kadınlar yalnız hissetmesin diye... Ama bunları tek başıma yapmaya çalışıyordum, dayanışma komitesi ile birlikte örgütlülüğün gücünü çok iyi anladım. Şimdi bu zam meselesi o kadar acı bir tablo ortaya çıkarmaya başladı ki, yoksulluk mahallede artıyor, insanlar evlerine ekmek,süt götürmekte zorlanıyor. Bu ne demek?... Bakkala yazdırıyorlar utana sıkıla, liseli çocuklar kulüplerde çalışmak zorunda kalıyor. Biz dayanışma komitesi ile adımlar atmaya çalışıyoruz. Şimdi süt dayanışması dedik. Çocuklar sütsüz kalmasın, anne babaları da süt bile alamayacak hale gelmelerinin hesabını sorsun diye... Dayanışma ve mücadele için mahallemizde kurduğumuz dayanışma komitemizi büyüteceğiz ve mahallemizdeki tüm sorunlar için beraber mücadele etmeye çağıracağız herkesi.

'Çocuklarımız kısıtlanmayı hak etmiyor'

Ceyhan - Ev Hanımı (Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi): 28 yaşındayım 10 yıldır Beyoğlu'nda oturuyorum 2 çocuk annesiyim 4 yıldır kanser hastası olan bir kızım var, artık o kadar yoruldum ki anlatamam. Ne kadar acı ki maddiyat oldu derdim, çalışamıyorum ve kendi annemle oturmak zorundayım. Neden? Çünkü kiralar çok pahalı, her şey ateş pahası artık çok yoruldum gerçekten. İçinde bulunduğumuz bu yıpratıcı ekonomik savaş her gün katlandıkça altında ezilen biz oluyoruz. Burdan herkese çağrıda bulunuyorum, gün birlik olma günü mücadele günü.

Perihan – Temizlik İşçisi (Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi): Ben 3 çocuk annesiyim, asgari ücretle çalışıyorum. Maaşlarımıza yapılan zammın bize ve bizler gibilere hiçbir faydası yoktur. Markete girince fiyatların her gün iki kat arttığını görüyoruz. Bu zamların yanında bizim maaşımızın bir değeri kalmıyor. Ben dahil birçok insan artık çocuklarımıza yetemiyoruz. Bu zamların artışından, özellikle süt ve süt ürünlerine gelen zamlardan dolayı birçok çocuk artık süt içemiyor. Çocuklarımız kısıtlanmayı hak etmiyor. Süt dayanışması için herkesin bize destek çıkmasını istiyoruz.

'Dayanışma yaşatır'

Aşkım - Emekli (Cihangir Dayanışma Komitesi): Ben yaklaşık 45 yıldır Cihangir’de oturuyorum. Cihangir her ne kadar "magazin semti" olarak görülse de bu büyük yanılgı. Cihangir’e gelirler yaşarlar ve giderler. Ama sistemin çoğalttığı yoksulluk semtin yerlisinde her gecen gün artmakta. Burada önceden semt pazarı kurulurdu fakat sonra nedense kaldırıldı ve büyük marketlere mahkum edildik. Son zamlarla beraber geçinemeyecek aile sayısı tabii ki artıyor, artacak. Süte, yoğurda yapılan zamlar akıl alır gibi değil. Ne yiyecek, ne içecek bu insanlar? Maaşları aynı oranda zamlanıyor mu? Ya da herkes çalışıyor mu ki? Biz bir yerinden başladık, devam da edeceğiz dayanışmaya ve mücadeleye. Süt kampanyasını Cihangir Dayanışmasi ile destekleceğiz. Dayanışma yaşatır.