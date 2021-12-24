Doğalgazda kademeli tarifenin içinden patronlara kıyak çıktı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde “villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz” çıkışı ile doğalgaz faturalarında kademeli tarifeye geçiş için yasal düzenleme hazırlandığını ifade etmişti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Elitaş, yasal düzenleme çalışmalarının başladığını ifade ederek yapılacak çalışmayı 5 maddede özetlemiş. Buna göre düzenlemede doğalgazda kademeli tarifenin yanı sıra ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinin düşürülmesi, kamuya iş yapan müteahhitlere ödenecek fiyat farkları için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi, bankalara yapılacak ödemelere ilişkin yasal düzenlemeler ve bireysel emeklilik için devlet katkısının artırılması yer alıyor.

Müteahhitlerin istediği oldu

Geçtiğimiz günlerde İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, "Hükümetten ve sayın Cumhurbaşkanı'ndan orta ve büyük rakamlı projeleri durdurmalarını ve sözleşmeleri 'güncel' enflasyona göre fiyat farkı güncellemesi yapmalarını istirham ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Başarısız ekonomi yönetimi sonucunda sürekli dalgalanan döviz kurları yüzünden yaşanan maliyet artışları nedeniyle kamuyla iş yapan müteahhitler uzun zamandır fiyat farkı ve kârsız işler için tasfiye kararnamesi istiyordu. Yapılacak düzenleme ile fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için cumhurbaşkanına verilecek yetki ile bu mekanizmanın kurulması sağlanacak.

İhracatçıyı destekleme hikayesi

Ekonomi yönetimindeki başarısızlık “Türk Lirasını serbest düşüşe bırakarak ihcracatı arttırıp cari açığı düşürme projesi” olarak sunulmuş, TL mevduatlarına kur kazancı vaadi ile düşen döviz kurundan sonra bu projenin nasıl işleyeceği yeniden tartışma konusu olmuştu. Doğalgazda kademeli tarifeyi içeren yasa paketinde ihracatçı şirketler için kurumlar vergisinin %1’e düşürüleceği söyleniyor.

Yine yurttaşlar değil patronlar kazanacak

Yapılacak düzenlemeler ile bankalara yapılacak ödemelerin ve bireysel emeklilik için devlet katkısının artırılacağının da ifade edilmesi kamu giderlerinin artacağını gösteriyor. Öte yandan vergi kesintileri ve sübvansiyonlar ile sürekli azalan kamu gelirleri göz önünde bulundurulduğunda yeni sorunların yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Özetle yapılacak düzenleme ile AKP’nin kamu kaynaklarını yine kendi siyasi ikbali için dağıtacağı doğalgazda kademeli tarife ile de yurttaşların ağzına bir parmak bal çalacağı anlaşılıyor.