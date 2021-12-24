Ali Koç'un Erdoğan'a gitme nedeni belli oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray'da görüştü.

OdaTV'nin aktardığına göre; Ali Koç'un, Koç Holding’in, Alman Volkswagen'e fabrika yatırımı için tahsis edilen, ancak şirketin yatırım yapmaktan vazgeçtiği Manisa’daki arazide batarya üretim tesisi kurmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Görüşmede konuşulan yatırımın 500 milyon doları aşacağı iddia ediliyor. Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmiş, Eylül 2019’da Manisa Merkezli Türkiye birimini kurmuştu.

4 bine yakın istihdam sağlayacağı öne sürülen fabrikanın Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyordu.

Bölgedeki arazilerin tapu ile kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapılmıştı. Ancak VW geçen yılın sonunda pandemiyi gerekçe göstererek projeyi rafa kaldırınca arazi da kamunun elinde boşa çıkmıştı.

Bu bölgeyle ilgili bir süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşme halinde olan Koç, yer arıyordu. Bakanlık üç farklı yer gösterdi.

En güçlü seçeneğin ise daha önce Alman Volkswagen’in (VW) fabrika kurması için kamulaştırılma çalışmalarının başladığı Manisa OSB yakınındaki arazi olduğu öğrenildi.

Koç üst yönetiminden oluşan bir heyet, yakın dönemde Manisa’daki bu araziye ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlık ile anlaşma sağlandı ve kurulacak batarya fabrikası için verilecek teşvikin detayları netleşti.

Bakanlığa yakın kaynaklar Koç’un batarya üretim tesisi planını doğrularken, adres olarak Manisa’yı işaret ettiler.