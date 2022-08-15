AKP'li eski vekil Erdoğan’la yaptığı konuşmayı anlattı: ‘Cem Uzan böyle devam etsin…’

Eski AKP Milletvekili Turhan Çömez, Cüneyt Akman’ın sunduğu Zamanın Ruhu programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çömez, yıllar önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı Cem Uzan konuşmasını anlattı.

Turhan Çömez, aralarında geçen diyalogla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün Erdoğan ile yolculuk ederken Cem Uzan hızlı gidiyor, acaba nasıl etkiler süreci dedim. ‘Devam etsin’ dedi. Yani bana kendi kanaatini ifade etti. Bundan Erdoğan’ın siyaseti nasıl okuduğunu görebiliriz. Erdoğan, ‘Cem Uzan’ın bu tavrı MHP’yi baraj altı bırakır biz de yolumuza iki parti ile devam ederiz’ dedi.”