'AKP ve Taliban Kabil havaalanında anlaşmak üzere' iddiası: Katar detayı dikkat çekiyor

Middle East Eye (MEE) konuya aşikar iki kaynağın kendisine anonim olarak verdiği demeçlere dayandırdığı haberinde Afganistan'daki Taliban ile yapılan bir anlaşma taslağına göre, özel bir firma aracılığıyla güvenliği sağlayacak olan Türkiye ve Katar, Kabil uluslararası havaalanını ortaklaşa işletecek.

Taslak anlaşma, ABD'nin geri çekilmesinin önümüzdeki hafta tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hâlâ anlaşmaya yeşil ışık yakmasının beklendiğini ifade eden MEE, henüz ABD olmak üzere NATO müttefikleriyle bu konuda görüşülmediğini yazdı.

Metinde ne var?

Erdoğan haftalardır ABD askerleri gittikten sonra Kabil havaalanının işletmesini devralmak için faaliyetler yürütüyordu.

Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Türkiye'ye havaalanını işletme fırsatı sunduğunu, ancak güvenliği kendi militanlarıyla sağlamada ısrar etmeye devam ettiğini söyledi.

MEE'nin aktardığı anlaşma taslağına göre ana noktalar şunları içeriyor:

Türkiye, Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıyacak

Türkiye ve Katar, havalimanını bir konsorsiyumda işletecek

Ankara, personeli eski Türk askerleri ve polislerinden oluşacak özel bir firma aracılığıyla güvenliği sağlayacak

Türk teknik personelini korumak için sivil giyimli Türk özel kuvvetlerinin ek üyelerinin havalimanı çevresini terk etmeyecek

Anlaşma yolunda öne çıkan bir konu, eski Afgan hükümetinin geçen Ekim ayında BAE merkezli bir konsorsiyuma havaalanı için bir ihale vermiş olmasıdır. Taliban'ın bundan ayrı bir anlaşma yapması gerekecek.

Çok sayıda Taliban sözcüsü konuyla ilgili MEE'nin sorularına yanıt vermeyi reddetti ve konuyla ilgili medyayla konuşma yetkilerinin olmadığını söyledi.

Türkiye, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tutmaya devam ediyor ve büyükelçi de dahil olmak üzere diplomatik kadrosunun çekirdeğini tahliye etmedi.

Ayrıca büyükelçiliği korumak için Kabil'de ve olası beklenmedik durumlar için Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir dizi Türk özel kuvveti var.

AKP'li yetkililer daha önce MEE'ye verdikleri başka bir demeçte Afganistan'da bir varlık sürdürmenin, Avrupa'ya sığınmak isteyen bir mülteci dalgasının Türkiye'ye girmesini engellemek de dahil olmak üzere, ülkedeki "Türk ticari ve siyasi çıkarlarını korumalarına yardımcı olacağına" inandıklarını söylediler.

AKP'li yetkililer Londra merkezli gazeteye, Kabil havaalanında Türk güvenlik güçlerinin varlığının geçiş döneminde ülkeye dış yardım ve yatırımı kolaylaştırmaya ve şehirde göreceli istikrarı sağlamaya devam edebileceğini söyledi.

Türkiye, Taliban'la yapılan görüşmelerde Ankara'nın ABD'nin çekilmesinin ardından Afganistan'a asker yerleştirmeye devam etmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılamaması üzerine bu hafta başlarında askerlerinin havaalanından çekilmesini tamamladı.