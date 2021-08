Türk yetkililer Kabil Havalimanı teklifiyle ilgili şartı Reuters’a açıkladı

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı almasının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor. Taliban’ın kısa süre içinde ülkede kontrolü ele almasının ardından Kabil Havalimanı’nın durumu uzun süre tartışma konusu olmuştu.

ABD ve Batılı ülkelerin vatandaşlarını tahliye süreci devam ederken havalimanı yakınlarında meydana gelen patlama, dikkatleri bir kez daha o noktaya çevirdi. Taliban’ın söz konusu havalimanını açık tutabilmek için Türkiye’ye teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da doğrulanan bu teklifte, Taliban havalimanı güvenliğini sağlamayı, Türkiye’nin de işletmeden sorumlu olmasını şart koştu.

‘Özel bir güvenlik ekibi olabilir'

Teklifin ardından ismini açıklamayan iki Türk yetkili Reuters’a açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Taliban’ın teklifini mevcut haliyle kabul edemeyeceğini belirten yetkililer, buradaki kritik konunun güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması olduğunu öne sürdü.

İntihar saldırısının Taliban’ın güvenlik sağlama konusundaki soru işaretlerini artırdığını savunan yetkili, “Türkiye teknik olarak havalimanının işletmesini yapabilir. Ancak bizim talebimiz güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması. Bu çok ciddi bir iş, işletme ve güvenliği birlikte düşünmek zorundayız. Güvenlik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmayacaksa bile Türkiye tarafından yürütülmeli. Eski askerlerden, polislerden ya da tamamen özel şirketlerden oluşan bir güvenlik ekibi oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Gerekli kararı veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklife ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra biz kararımızı vereceğiz. Gerektiğinde Taliban'la görüşme yaparız. Şu anda Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz sağlayın. Bu konuda bile henüz verilmiş bir kararımız yok. Orada her an ölüm vs. mümkün. Orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz.”