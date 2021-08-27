Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var

AKP'li Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek ve Karadağ'ya yapacağı ziyaterlerin öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada Taliban'la görüşmeler de dahil farklı konulara değindi.

Açıklamasını “Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir" diye açan Erdoğan, Bosna Hersek'le işbirliğini daha da ilerletebilmek için birlikte atabilecekleri adımları da görüşme fırsatını bulacağını söyledi.

Kabil'den askerlerin tahliyesi

Afganistan’da görev yapan TSK personelinin tahliyesinin devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "tahliyeleri en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

Erdoğan, "Biliyorsunuz büyükelçiliğimizi Kabil Havalimanı’nın içindeki askeri bölüme taşıdık. Bizim büyükelçiliğimiz bu tür faaliyetlerini sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Taliban'la görüşmeler

"Kimlerin nasıl, ne tür eleştiriler yaptığını bilemem. Herkes istediği eleştiriyi yapabilir" diyen Erdoğan, "Bizim de kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur" dedi.

Taliban’la yaptıkları görüşmeye ilişkin "3,5 saat süren görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdü. Ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak" ifadesini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir, bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Bu bakımdan da diplomasi diyorsanız, bu insanlara şunu da söylemek lazım. İşte diplomasi budur. Bunu da birinci derecede Dışişleri, Dışişleri’nin temsilcileri, siyasiler yürütür. Şu anda yaptığımız budur. Şu anda arkadaşlarımız bunu kararlılıkla. sürdürmektedir."

Kabil Havalimanı işletmesi

Daha öncede havalimanı işletmesi için talip olduklarını defalarca dile getiren Erdoğan "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

Dün Reuters'a konuşan iki AKP'li yetkili Taliban'ın işletmeyi kendilerine vermeyi teklif ettiğini öne sürmüştü.

'Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik'

Afganistan'dan gelen göçe de değinen Erdoğan, "Yalan terörü estiriliyor" diyerek şunları kaydetti:

"Şu anda İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz. [Almanya'nın] Türkiye'yle çalışma tespiti, geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik.

'Döviz rezervi 115 milyar doları bulacak'

Merkez Bankası'nın döviz rezervi öngörüsüne de değinen Erdoğan, "Bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın döviz rezervi 115 milyar doları bulacak.'' dedi.