'Taliban, Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye'den destek istedi' iddiası

İki AKP'li yetkili, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a verdikleri demeçte, Taliban'ın yabancı güçlerin ayrılmasından sonra Kabil havaalanını işletmek için Türkiye'den teknik yardım istediğini söyledi.

Taliban'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, cihatçı örgüt Türkiye'nin askerlerinin de Ağustos ayı sonuna kadar tamamen geri çekilmesinde ısrar ediyor.

Üst düzey bir AKP'li yetkili Reuters'a, "Taliban, Kabil havaalanının işletilmesi için teknik destek talebinde bulundu" diyerek, Taliban'ın tüm Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin ayrılmasını talep etmesinin olası herhangi bir görevi karmaşıklaştıracağını da sözlerine ekledi.

Başka bir AKP'li yetkili, yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi ve Afganistan'daki 20 yıllık askeri müdahaleye son vermesi için son kararın 31 Ağustos'a kadar verileceğini söyledi.

Ancak Taliban, Türkiye'den "teknik yardım talebini" henüz doğrulamadı.