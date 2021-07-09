15 Temmuz'da AKP İl Başkanı olan isimden 'silah dağıtıldı' açıklaması: Soylu'dan çok Albayrak

15 Temmuz’da AKP İstanbul İl Başkanı olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, TV5’de yayınlanan “4. Güç” programında, Sedat Peker’in “el altından kalaşnikof dağıtıldı” iddiasını değerlendirdi.

Temurci, “Benim gençlik kolları başkanım şayet böyle bir şeyin içerisindeyse, açık ifade edeceğim, Sayın Soylu’dan çok daha fazla bu işin içerisinde damat Berat Albayrak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Temurci, “Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanının aracının kasasına kalaşnikof koyabilecek, dağıtabilecek, bu ülkede hangi Allah’ın kulu var?” diye sordu.