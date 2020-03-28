Gün gün Patronların Ensesindeyiz'e gelen ihbarlar: Koronavirüs dışında patronlarıyla mücadele ediyorlar

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında önlem alınırken, işçiler salgın yokmuş gibi çalışmaya zorlanıyor. 'Evde kal' çağrıları yapılırken işçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Israrla patronların çıkar ve kârlarını gözeten yeni kararlar alınmasından vazgeçilmedi. İşçilerin koronavirüs dışında patronlarla mücadelesini gün gün derledik.

İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde bildirilen yeni koronavirüs, o günden bugüne dünyayı tamamen etkisi altına aldı.

Çin'de kontrol altına alınmasına rağmen Avrupa'da büyük bir hızla yayılmaya başlayan yeni koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edildi.

Milyonlarca emekçi, virüs salgını koşullarında risk altında çalışmaya zorlanıyor. Yetkililerden “evde kal” çağrıları yapılırken, emekçiler işini ve gelirini kaybetmemek için çalışmaya devam ediyor.

Birçok sektör zorunlu olarak kapanırken, işçilerin kredi kartı borçlarını, ev kiralarını ve nasıl besleneceklerini hiç kimse düşünmedi. "Kriz var, işi kapattık" sözleriyle işçilere ücretsiz izin verildi. Yıllardır işçiler üzerinden elde edilen kâr, bu zor günlerde işçiler için kullanılmadı.

Israrla patronların çıkar ve kârlarını gözeten yeni kararlar alınmasından vazgeçilmedi. Hiçbir koşula bağlı olmaksızın, emekçi halkın yaşam ve sağlığını güvence altına alacak koşullar sağlanmadı.

Çılgınca kâr elde etmeye devam eden marketler ise çalışanlarının sağlığı için önlem almadı. Yaşamsal olmayan sektörlerde üretimin durdurulması, çalışması gereken işletmelerde işçiler için azami tedbir alınması gerekirken patronlar buna yanaşmadı.

Bütün bunlar olurken devlet sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edemedi ancak, emekçiye sıkıyönetim ilan etti. AKP ve patronlar sendikal hakları askıya aldı.

İşçilerin koronavirüs salgını dışında patronlarla verdiği mücadeleyi gün gün derledik:

12 MART

Ankara Özel Başkent Üniversitesi Hastanesi için önemli olan görüntü. Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan bilgiye göre hastanede çalışanların maske takmasına izin verilmiyor ve maske takanlar güvenlik personeli tarafından uyarılıyor.

13 MART

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 nolu servisinde koronavirüs şüphesiyle yatan hastalara tek bir izolasyon odası ayrılması, risk taşıyacağı gerekçesiyle sağlık emekçilerinin tepkisini çekince hastane yönetimi bu alanı genişletmek zorunda kaldı.

Bilkent Üniversitesi'nde bulunan Cyberpark'ta firmaların evden çalışma talebinin Cyberpark yönetim kurulu tarafından reddedildiği iddia edildi. Cyberpark'sa mevcut uygulamanın devam edeceğini söyledi. Öte yandan evden çalışmanın önündeki engel esasen stopaj teşviğinden yararlanan firmanın bu teşvikten vazgeçmemesiyle ilgili.

15 MART

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı’ndaki emekçiler, evden çalışma uygulamasının, çalışma saatlerinin belirsizleştirilmesi riskini beraberinde getirdiğini belirtirken, çalışma saatlerine dönük bu tip ihlallere karşı uyanık olmaya ve salgını bahane eden patronların her türlü hak gaspına karşı sektörün emekçilerini dayanışma ağında yan yana durmaya çağırdı.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da otel işçilerine "ya ücretsiz izin ya işten çıkarma" baskısı yapıldı. Mağaza çalışanları Koronavirüs tehlikesine karşı yüksek risk grubunda. Gün boyu dışarıya açık ortamda ve uzun çalışma süreleriyle çalışmak zorunda kalan mağaza çalışanları işyerlerindeki yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletti.

16 MART

Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgını süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıkladı.

Bursa’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında çalışılmayan sürelerin yıllık izinden veya ücretsiz izin olarak sayılacağını çalışanlarına bildirdi.

Antalya’da koronavirüsün yayılmasına karşı alınacak önlemler kapsamında yaz sezonunun açılışı mart sonundan nisan sonuna ertelendi. Her yıl kış sezonunun başlamasıyla birlikte ücretsiz izine zorlanan veya askıya alınan otel çalışanları mart ayında işe geri dönmeyi beklerken yeniden işsizlikle karşı karşıya kaldılar. Turizm patronları otelleri açmamanın zararına karşılık kendileri için devletten teşvik talep ederken zaten kış boyu işsiz olan Antalya’daki turizm emekçilerinin payına ne kadar süreceği belli olmayan bir bekleme ve bu süreçte daha fazla borçlanma düşüyor. Turizm emekçileri, yaşadıkları süreci Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla paylaştı.

17 MART

Koton, koronavirüs nedeniyle hamile ve engelli çalışanlar yıllık izin kullanmalarını talep etti.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir sağlık emekçisi Patronların Ensesindeyiz’e gönderdiği ihbarda hastanede izolasyon odası olarak belirlenen yerin aynı zamanda personelin dinlenme odası olarak kullanıldığını belirtti.

Koç ailesinin patronu olduğu Otokoç firması insan kaynakları 16 Mart tarihinde tüm çalışanlara gönderdiği bilgilendirme e-postasında, kronik sağlık sorunları nedenli risk altında olan çalışanların evden çalışmasını istedi. Duyuruda, evden çalışma imkânı olmayan çalışanların 2 hafta zorunlu yıllık izin kullanımı talep edildi.

Bursa'dan otomotiv işçileri durumu aktardı:

- Tofaş, Doblo üretimine ara verdi. Böyle giderse birkaç hafta içinde Egea üretimin de durdurulabileceği söyleniyor.

- Şimdilik Renault ve Bosch'da çalışma sürüyor. Ama ilerleyen haftalar için bir açıklama yapmıyorlar.

Limak İnşaat’ın yapımını üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde çalışan işçiler hijyenik olmayan ortamlarda çalışmak zorunda bırakılıyor.

Ankara OSTİM’deki Turkcell Global Bilgi firmasında çağrı merkezi personeli olarak çalışan onlarca emekçi, salgın koşullarında sağlıksız bir ortamda mesai yaptıklarını belirtirken yaşananlara isyan etti. THY’nin taşeronu olarak çalıştıklarını ve çağrı merkezi hizmeti verdiklerini belirten işçiler, benzer hizmeti bilgisayar üzerinden evlerden de verebileceklerini, bunun için kendilerine şirket tarafından bilgisayar sağlanmasının yeterli olacağını söylemelerine rağmen bunun kabul edilmediğini, sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlandıklarını ifade etti.

Limak İnşaat’ın yapımını üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde çalışan işçiler hijyenik olmayan ortamlarda çalışmak zorunda bırakılıyor.

18 MART

Koronavirüs salgını hızla yayılırken patronların kâr hırsı işçilerin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Nautilus AVM emekçileri, patronlara karşı bir araya gelerek Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı'nı kurdu.

Midpoint, Aquaflorya AVM içinde bulunan restoranından, işe yeni giren ve 6 ayını doldurmamış 24 personelini işten çıkarttı.

Sunman oyuncakçılık (Toyzzshop) işçisinin verdiği bilgiye göre, salgından dolayı işlerin yavaşladığı bahanesiyle çalışanların çoğu zorunlu yıllık izne çıkartılıyor. Yönetim, internet satışları devam ettiği için sadece internet satışı bölümüne maaş vermeye devam etmek istiyor.

Migros mağazaları yönetimi, çalışanlarına mesai saatlerinde maske ve eldiven kullanımını yasakladı. Tepki gösteren çalışanlardan bazıları işten ayrılma kararı aldı.

Ataşehir'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle yemekhane kapatılırken personel yemeklerinde porsiyonların küçülmesi sağlık emekçilerinin yetersiz beslenmesine yol açıyor.

19 MART

Sun Express ve Onur Air azalan havayolu şirketleri çalışanları önlemsiz uçuyor ve ücretsiz izin kullandırılıyor.

Ankara’da A101’in Yenimahalle’deki şubesinde çalışan bir emekçi, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlattı. Yeni koronavirüs salgını sonrası marketlere akın olurken, mesai saatleri artan ve çalışma koşulları zorlaşan market emekçileri kendi sağlıkları için patronlar tarafından en ufak bir önlem alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Türkiye’nin 54 ilinde 144 mağazası bulunan Vatan Bilgisayar’ın işçilerin maske ve eldiven takmasına izin vermediği öğrenildi.

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle müşterilerinin yüzde 90’ını kaybettiğini söyleyen Elite World Sapanca Otel, işçilerine ücretsiz izin dayatmasında bulunuyor. 19 Mart 2019 tarihinden itibaren tek taraflı olarak işçileri ücretsiz izne çıkarttığını bir e-mail ve işçilere gönderilen mesaj ile duyurdu.

Mersin Kromsan Fabrikası’nda, koronavirüs nedeniyle, kadrolu işçilerle taşeron işçilerin yemekhaneleri ayrıldı. Taşeron işçilerin durumdan rahatsız oldukları bildirildi.

Avrupa’da faaliyet gösteren sendikalar ve emek örgütleri ortak yayınladıkları bir bildiriyle mevcut salgın durumunda faturanın işçilere kesilmesine karşı çıktı ve alınması gereken önlemleri sıraladı.

Yeni koronavirüs salgını sebebiyle otel çalışanları işsiz kaldı. Kira, fatura ve kredi kartı borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen otel işçileri karantina için boşaltılan yurtlarda sigortasız iş peşinde...

20 MART

İBB'nin Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatında çalışan 3 işçi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Eylem yapmalarına rağmen dezenfekte çalışması yapılmadığını, kalabalık koğuşlarda kaldıklarını anlatan bir işçi, her gün 4-5 kişinin de işten çıkarıldığını söyledi.

Renault'da çalışan işçiler durumu aktardı: Renault 27 Mart itibariyle üretimi durdurma kararı aldı. Kaç hafta olacağı, ücretli mi ücretsiz mi olacağı bilinmiyor. İşçiler ise salgın koşullarında bir hafta daha çalışmaya devam edecekleri için tepkililer.

Carrefoursa mağazalarında da çalışanların maske ve eldiven takmasına izin verilmedi. İşçilerin ısrarı ve dayanışması sonucu sadece maskeye izin çıktı. Carrefoursa çalışanları mağazalarda bir dizi önlemin alınmadığını, işçilere yıllık izinlerini kullanmaları için mobbing yapıldığını ileri sürdü.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü aile sağlığı merkezlerinde ve ilçe sağlık müdürlüklerinde kullanılmak üzere son kullanma tarihi geçmiş maskeleri dağıttı.

21 MART

THY Çağrı Merkezi çalışanlarının PE ile gündeme getirdiği talep karşılandı.

Başkentgaz koronavirüs salgınının devam ettiği günlerde yurttaşlara gazı kesme tehdidi içeren mesajlar iletmeye devam etti.

Umrecilerin yerleştirildiği KYK yurtlarında çalışan emekçiler alınmayan önlemlerden dolayı salgının yayılmasından endişeliler.

Madame Coco çalışanlarının oluşturduğu işyeri komitesi, firmanın, çalışanlarını ücretsiz izine çıkmaya zorlamasına itiraz etti.

The Luxx Otel işçileri: "Çaresizce işsizlik maaşına başvurduk ve yarın ne yiyip içeceğimizi, kirayı faturayı nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Yıllardır çalışıp hak ettiğimiz para için patronun sözünü tutmasını bekliyoruz!" dedi.

Vodafone’a bağlı Comdata çağrı merkezinin bir müşteri hizmetleri çalışanı sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine işten çıkarıldığını duyurdu. Twitter paylaşımında, kapalı ortamda 1000 kişi çalıştıklarını ve neredeyse aynı yerde yemek yediklerini ifade eden Ferhat Ceylan isimli çalışan, “Hiçbir şey olmamış gibi bir de tarife satmamız bekleniyor. Bırakın da evimizde kalalım” diye yazmıştı. Ertesi gün paylaşımının kaldırması istendiğini yazan Ceylan birkaç saat sonra işten çıkarıldığını duyurdu.

22 MART

8100 kişinin çalıştığı Aselsan'da izinler iptal edilirken, bazı projelerde ek mesailerin uygulanmaya başlandığı söyleniyor.

Otellerde çalışan işçiler yeni koronavirüs salgını sebebiyle iş yerinde yaşadıklarını anlatarak çağrıda bulundu. Dayanışma çağrısı yapan otel işçileri #turizmemekçisiyalnızdeğildir ve #otelişçilerineücretliizin diyerek dün gece sosyal medyada seslerini duyurdu.

Zonguldak’ta işçiler salgına rağmen madenlerde çalıştırılmaya devam ediyor. Kronik göğüs hastalığı bulunan maden işçileri, ocaklarda hiçbir şey olmamış gibi üretime devam edildiğini, alınan önlemlerin göstermelik olduğunu, seslerini kimseye duyuramadıklarını söylüyor.

23 MART

Otel Emekçileri Dayanışma Ağı kısa çalışma ödeneği açıklaması yaptı, kısa çalışma ödeneğinden bu şartlar altında on binlerce otel emekçisinin yararlanamayacağını belirtti.

İstanbul Üsküdar'da bir market çalışanına şüphe üzerine karantina işlemi yapıldı, görevlilerin markettekilere "test yaptırın" dediği duyuldu.

Grand Hyatt Otel İstanbul'da, koronavirüs şüphesi olduğu ve çalışanlardan saklandığı, otelin bu sebeple kapatıldığı iddia edildi.

Salgınla birlikte uzaktan çalışma modeline geçmeye başlayan şirketler hem çalışanlarının enerji, gıda gibi masraflarını üstlenmekten kurtulmaya hem de esnek çalıştırma baskısıyla daha uzun saatler iş gördürmeye heveslendi. Öte yandan patronlar uzaktan, evden çalışanlarına karşı da sorumlu.

Farklı sektörlerden evden çalışan üç işçi anlattı: 'Hiç aklınıza gelir miydi: Ofiste çalışmayı özlemek'...



İş Bankası İştiraki olan Erişim Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi, koronavirüs önlemi olarak çalışanlarını evden çalışmaya geçiriyor ve buna uygun olarak her işçiye yeni sözleşme imzalatıyor. Çağrı merkezlerinde sağlıksız koşullarda çalıştırılan işçiler, şimdi de yeni bir sözleşme imzalatılarak evde çalışmaya zorlanıyor. Sözleşme işçileri korumaktan çok mesailerin artmasına neden oluyor.

Yeni koronavirüs salgını, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz-Kolin-Limak adlı patronların işçi düşmanlığına yeni bir örnek ekledi. The Ankara Hotel’in sahibi olan bu üç patron grubu, işçileri salgın gerekçesiyle ücretsiz izne çıkardı.

Karaköy’de 1,2 kilometrelik sahil şeridinde otel, alışveriş merkezi ve kruvaziyer limanı yapılmasını kapsayan Galataport şantiyeside iş durduruldu.

İstanbul'da faturasını ödemekte zorlanan yurttaşlara İGDAŞ tarafından 10 gün içerisinde ödemedikleri takdirde doğalgazlarının kesileceğine dair ihbarname gönderilmeye devam ediyor.

24 MART

Patronların Ensesindeyiz Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı koronavirüs sebebiyle evden çalışmak zorunda olan emekçilerin koşulları hakkında anket hazırladı.

Bursa, Eskişehir ve Tuzla'da imalat sanayiinde işçiler kimsenin umurunda değil. Koronavirüs salgını yokmuş gibi çalışıyorlar.

Şok Market çalışanı koronavirüs salgını önlemi alınmadan, mesaileri artarak çalıştıklarını anlattı.

Limak İnşaat Kuveyt Havalimanı projesinde çalışan binlerce işçi salgının yayılması için son derece elverişli koşullarda çalışmaya devam ediyor.

Florence Nightingale hastanelerinde doktor ve hemşire dışındaki personel yıllık izinlerini kullanmaya ya da ücretsiz izne çıkmaya zorlanıyor.

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen Dayanışma Ağı, tepki çeken EBA TV görüntülerinin ardından açıklama yaptı. Açıklamada, 'Millî Eğitim Bakanlığı’ndaki tüm kademelerde yönetici atamalarında liyakat değil tarikat bağlantısı aranmaktadır. Bakan Selçuk’un idam görüntüsü ve ilahiyi onaylamıyorum demesine bakmayın, kendisi Bakan olduğundan bu yana, MEB’in gerici politikalarında değişen hiçbir şey yoktur' denildi.

Koç Üniversitesi’nde taşeron çalışan işçiler yıllık ya da ücretsiz izne çıkmaya zorlanıyor, izne çıkmayanlar ise insan sağlığını hiçe sayan koşullarda çalıştırılıyorlar.

İstanbul'da faturasını ödemekte zorlanan yurttaşlara CK Boğaziçi Elektrik tarafından 5 gün içerisinde ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceğine dair ihbarname gönderilmeye devam ediyor.



25 MART

Çalışma koşulları ve öğlen yemeği diye verilen ekmek arası ıspanak görüntülerinden rahatsız olan Bayburt Grup'un yüklenici olduğu Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesinde sorunu dile getiren işçilerden biri işten atıldı.

Yeni koronavirüs salgını sonrası fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle asgari ücretle alınan et 6 kilo, zeytin 10 kilo azaldı.

Mağazalar salgın nedeniyle kapatılırken, emekçiler ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Patronların Ensesindeyiz Ağı, kapatılan mağazalarda çalışan işçilerle konuştu.

Nurd Yazılım AŞ. (Comodo) adlı yazılım şirketi, patronların koronavirüs fırsatçılığına yeni bir örnek daha ekledi. Şirket tüm çalışanlara attığı maille maaşların yüzde 25 düşürüleceğini, yıllık izin ve avans yıllık izin kullandırılacağını açıkladı.

Akbank'ın İstanbul'daki bir şubesinde görev yapan güvenlik görevlisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şubenin kapatıldığı öğrenildi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan ve salgına karşı korunmasız olan kronik hastaların idari izin taleplerine yanıt verilmiyor.

Sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilip edilmeyeceği tartışılırken, emekçiye sıkıyönetim ilan edildi. Sendikal hak ve faaliyetleri askıya alan genelgeye ilişkin TKP Emek Merkezi bir açıklama yaptı.

26 MART

Yeni koronavirüs salgını yayılırken AKP'den "evde kal" çağrıları gelmeye devam ediyor. Ancak alınmayan önlemler ve işçilerin taleplerine ısrarla kulak tıkanması nedeniyle milyonlarca emekçi her gün salgın riski altında işe gitmeye devam ediyor. AKP'nin hiçbir somut adım atmadan yaptığı bu çağrıya yurttaşlardan '#EvdeKalDemesiKolay' yanıtı geldi.

PTT emekçileri çalışma koşullarında koronavirüs salgınına karşı gereken önlemlerin alınmadığını belirterek yönetimden taleplerde bulunup, "Koronavirüs taşıyıcısı olmak istemiyoruz" diyerek tepki gösterdiler.

Emaar Şantiyesi’ndeki işçilerin yemekhanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; işçilere dip dibe yemek yedirildiği görülürken, koronavirüse karşı da hiçbir önlemin alınmadığı fark ediliyor.

Korozo Ambalaj'da çalışanlar salgın dönemi uygulamalarından rahatsız.

Doğuş Grubu’na bağlı Günaydın Restoran işçileri de 12 Mart itibariyle restoran zincirinde çalışan işçilerin bir kısmının yıllık izne çıkartıldığını belirtti.

Kamuoyunun gündemine "ekmek arası ıspanak yemeği" görüntüsüyle yansıyan Bayburt Grup Bakırköy Metro şantiyesindeki taşeron işçilerin koşulları hâlâ değişmedi. İşçiler hijyenik olmayan İDO yatakhanelerinde kalmaya devam ediyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yer alan Side Lilyum Otel’de 13 Mart akşamı tüm çalışanlara telefonla ulaşılarak koronavirüs salgını sebebiyle işin durdurulduğu, ertesi gün itibariyle işe gelmemeleri söylendi.

Tuborg’un dağıtım işinde çalışan bir emekçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak şirketin Türkiye genelinde 2500 civarı çalışanı olduğunu ve bu çalışanların son iki haftadır “piyasada eldiven, maske yok” denilerek sahada korumasız şekilde çalıştırıldığını aktardı.

27 MART

Manisa'nın Soma ilçesinde çeşitli maden ocaklarında 5 bin madenci vardiyalar halinde çalışmaya devam ediyor.

Yaklaşık 8100 kişinin çalıştığı Aselsan’da bir kurum çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Çalışanın izinde olduğu dönemde tespit edildiği belirtilen vaka nedeniyle tüm çalışma arkadaşlarının 14 günü tamamlamak üzere idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Yapı Kredi Bankası Diyarbakır şubede bir bankacı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Evde kal" çağrısına yanıt olarak video paylaşan bir TIR şoförü, "Zengin değilim, işçiyim, nasıl evde kalayım? Beni virüs öldürmez, beni senin bu düzenin öldürür" diye seslendi.

Vodafone’a bağlı Comdata çağrı merkezinin Mardin’deki şubesinde bir müşteri temsilcisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve işyerinin kapandığı, tüm lokasyonlarda 1 Nisan’da evden çalışmaya geçileceği söyleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından kısa bir süre sonra İstanbul Emaar Square inşaatı şantiyesindeki inşaat işçileri apar topar şantiyeden çıkarıldı. İşçiler kapıda bekleyen otobüslere bindirilerek şehir dışına yollanıyor.

Bolu'da bulunan Özel Çamkent Anadolu Lisesi, Bakanlığın aldığı yüz yüze eğitimin tatil edilmesi kararını aşmak için öğretmenleri salgın koşullarında ev ev dolaştırıyor.

Avrupa’da hızla yayılmaya devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle bölgeden gelen siparişlerde ciddi bir düşüş yaşayan Vestel, 30 Mart- 6 Nisan haftası üretimi durdurma kararı aldı.

28 MART

Manisa’da bulunan ve 2 binden fazla işçinin çalıştığı Klimasan’da işçiler zorunlu ücretsiz izne çıkarılıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı ilan etmesi beklenen açıklamasında sadece şehirlerarası yolculuk yasağı geldi. Öte yandan şirketler bile sokağa çıkma yasağı için hazırlıklarını yapıyorlardı. Migros olası bir yasak için hazırlanmış izin belgelerini çalışanlarına gönderdi.

İzmir Gaziemir Serbest Bölge’de üretim yapan Hugo Boss firması, işçilerini toplu yıllık izne çıkardı. Bu hafta başında üretimi durduran fabrika, işçileri 2 haftalık ücretli izne çıkardı. 2 haftalık ücretli izni haketmemiş işçilerinse fabrikaya borçlandırıldığı öğrenildi.

PE Ağı’na ulaşan bilgiye göre, Vakıfbank Pendik Dolayoba Şubesi’nde bir personelde koronavirüs şüphesi dolayısıyla şube kapatıldı ve çalışanlar evlerine gönderildi. Banka yönetiminin söz konusu şubeyi başka şubelerden personel çağırarak Pazartesi günü tekrar açmayı düşündüğü belirtiliyor.

Patronlar bastırdı, İşkur emekçileri hafta sonu da çalışıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’a ait olduğu bilinen Özel Meltem Okulları’nın Bursa, Esentepe Mahallesi’nde bulunan şubesinde çalışan öğretmen ve personeller uzun süredir maaşlarını alamıyor.

TKP "Yaşamsal Olmayan Sektörlerde Üretimi Durdurun, Çalışması Gereken İşletmelerde İşçiler İçin Azami Tedbir Alın" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Gece saatlerinde Göztepe’de bulunan Emaar Square şantiyesinde çalışan inşaat işçileri maaşları ve tazminatları ödenmeden apar topar şantiyeden çıkarılıp kapıda bekleyen otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.

Dağıtım şirketleri salgın koşullarında da yurttaşların yakasından düşmüyor. Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'deki dağıtım şirketleri de "borç" gerekçesiyle yurttaşlara kesinti mesajları atmaya devam ediyor.