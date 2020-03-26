'Evde kalamayanlar': İşçiler dip dibe yemek yiyor

Emaar Şantiyesi’ndeki işçilerin yemekhanedeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; işçilere dip dibe yemek yedirildiği görülürken, koronavirüse karşı da hiçbir önlemin alınmadığı fark ediliyor.
Perşembe, 26 Mart 2020 14:25

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görülen koronavirüs salgınına karşı her gün yeni önlemler açıklanıyor. Yetkililer, yurttaşlara "Evde kal" çağrısında bulunurken, söz konusu önlemlere işçilerin dahil edilmemesi tepki çekiyor.

İnşaat-İş Sendikası ise, sosyal medya hesabından Emaar Şantiyesi’nde işçilerin yemekhanedeki görüntülerini gösterdi. 

Görüntülerde; işçilere dip dibe yemek yedirildiği görülürken, virüse karşı da hiçbir önlemin alınmadığı fark ediliyor.