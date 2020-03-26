'Evde kalamayanlar': İşçiler dip dibe yemek yiyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görülen koronavirüs salgınına karşı her gün yeni önlemler açıklanıyor. Yetkililer, yurttaşlara "Evde kal" çağrısında bulunurken, söz konusu önlemlere işçilerin dahil edilmemesi tepki çekiyor.
İnşaat-İş Sendikası ise, sosyal medya hesabından Emaar Şantiyesi’nde işçilerin yemekhanedeki görüntülerini gösterdi.
Görüntülerde; işçilere dip dibe yemek yedirildiği görülürken, virüse karşı da hiçbir önlemin alınmadığı fark ediliyor.
Emaar şantiyesinde yemekhaneden gelen görüntüler pic.twitter.com/P2edHBaMPP
— İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) March 26, 2020