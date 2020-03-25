Ekmek arası ıspanağı beğenmiyorsan işine son

Çalışma koşulları ve öğlen yemeği diye verilen ekmek arası ıspanak görüntülerinden rahatsız olan Bayburt Grup'un yüklenici olduğu Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesinde sorunu dile getiren işçilerden biri işten atıldı.

Yeni koronavirüs Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına yayılırken, patronlar işçilerin sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Son olarak çalışma koşullarını ve öğlen yemeği diye verilen ekmek arası ıspanak görüntüleri paylaşılan Bayburt Grup'un yüklenici olduğu Bakırköy Meydanı’ndaki metro şantiyesinde sorunu dile getiren işçilerden biri işten atıldı.

Tazminatsız olarak iş akdinin fesh edildiği, şirket avukatı tarafından işçiye sözlü olarak bildirildi ve savunması istendi. İşten çıkarılan işçi Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda yayımlanan haberi görerek sosyal medya hesabının durumunda paylaşmıştı.

İşten çıkarılma olayının ardından şantiyeden PE ağına yeni görüntüler ulaştı. Görüntülerde sadece yemeklerin değil, yatakhane, tuvalet, duşlar, soyunma yerlerinin de sağlık açısından ne derece uygunsuz olduğu görülüyor.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Sorunları dile getiren işçinin işten çıkarılması, bu virüs salgınının yaşandığı şu günlerde şirketin bu çalışma ve barınma için uygunsuz ortamı saklamaya çalıştığı anlamına geliyor.

Konuyu yakından takip eden Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bayburt Grup Bakırköy Meydan Şantiyesinden son günlerde üst üste çalışma koşullarının olumsuzluğu hakkında ihbarlar alıyorduk. Konuyu kamuoyu ile de paylaşmak istedik. Çünkü dünya çapında bir pandemi gündemdeyken, ülkemizde patronların ahlaki ve insani hiçbir sınır tanımadan kâr hırsıyla insanları sömürmeye nasıl devam ettiklerinin bilinmesini istedik. Ancak ilgili firma koşulları düzeltmek yerine, haberi yalanlamayı ve haberi veren işçiyi bulmak için çalışma yapmayı tercih etti. Sonuçta da haberimizi sosyal medya hesabında paylaşan bir işçiyi haksız yere işten çıkardı. İşten çıkartılan işçiye alacağı verilmedi ve yol parası bile olmadan şantiyeden çıkması istendi.

Ancak biz şunun bilinmesini istiyoruz; haksız yere işten çıkarılan işçi kardeşimizin hukuki olarak yanında olmakla kalmayacağız. Virüs salgını sırasında sadece şantiyede çalışan işçilerin değil tüm kamuyounun sağlığını tehlikeye atan çalışma ortamını teşhir etmeye, konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük kentinin göbeğinde insanlık ayıbı işlemenize müsade etmeyeceğiz.”