Bursa, Eskişehir ve Tuzla'da imalat sanayiinde işçiler kimsenin umurunda değil

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında önlem alınırken, işçiler salgın yokmuş gibi çalışmaya zorlanıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında önlemler alınır, başta yetkililer olmak üzere herkesten 'evde kal' çağrıları yükselirken, işçiler ya salgın yokmuş gibi üretime devam ettiriliyor, ya da zorla yıllık izne çıkarılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na gelen ihbar ve haberleri sizin için derledik.

Eskişehir, Bursa ve Tuzla'da sahada çalışan işçiler kimsenin umrunda olmadıklarını ve salgın sebebiyle endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Bosch çalışanları #EvdeKalBosch etiketi ile bir twitter kampanyası başlatarak salgının ulaştığı boyut nedeniyle sağlıklarından endişeli olduklarını ifade ettiler.

Tofaş‘ta beyaz yaka çalışanların büyük kısmı evden çalışmaya geçerken sahada üretim sürüyor.

Durmazlar Makina ve Barutçu Tekstil 15 gün üretimi durdurma kararı aldı. Bu süre çalışanların yıllık izinlerinden düşülecek.

Confetti Tekstil, Ak Tekstil, Pasific Tekstil ve Polyteks de üretimi durdurma kararı aldı. İşçilerin yıllık izinlerinden 10 gün düşülecek.

Türkün Tekstil süresi belirsiz olarak üretim durdurdu. Öncelikle yıllık izinlerden düşülecek. İlerleyen günlerde ayrıca değerlendirme yapılacak.

ARIKAN OTOMOTİV

Otomotiv sektöründe Türkiye’nin en büyük yan sanayilerinden ve sahibi Mehmet Ali Arıkan CHP 22.dönem milletvekili olan Arıkan Otomotiv salgın sebebi ile çalışanlarına mail yoluyla evden çalışma yöntemine geçildiğini bildirdi. Bu yöntem için İşkur’dan kısmi çalışma desteğine başvuru yaptığı söyleniyor. Firma tüm bunları yaptığı sırada mavi yaka çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığı ve işten çıkarmalar yapıldığı bildirildi.

HİSARLAR MAKİNE (ESKİŞEHİR) VE ERKUNT TRAKTÖR(ANKARA) MAHINDRA GROUP

Koronavirüs salgın sebebi ile önlem olarak Mahindra grubun altında yer alan Hisarlar Makine ve Erkunt Traktör firmalarında üretim 1 Nisan tarihine kadar durdurulmuş durumda. Ofis çalışanları ise gerekli ekipmanlar ile birlikte evlerine gönderilerek “Evden Çalışma” uygulamasına geçildiği bildirilmiş. Bu karar Mahindra Global tarafından alınmış ve Dünya üzerindeki tüm firmalarında uygulanacak.

TUZLA DESAN TERSANESİNDE EVDEN ÇALIŞMA KARARI BEKLENİYOR

Desan tersanesinde çalışan bir işçi şirkette Koronavirüs gündemiyle ilgili yaşananları PE’ye anlattı. Kaptanoğlu Holding’e ait DESAN tersanesinde çalışanlar şirketin tamamı için evden çalışma uygulaması bekliyor. Bu uygulama hiçbir departmana getirilmezken sadece pazarlama departmanında evden çalışmanın başlamış olması, bu departmanın başında şirket ortaklarından birinin oğlunun olmasıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca 23 Mart tarihinde bir çalışana Kovid-19 pozitif teşhisi konulduğu iddia ediliyor. Bu çalışanla aynı departmanda çalışan işçiler ise tedirgin, neden önlem alınmadığını merak ediyorlar.

ŞOK MARKET İŞÇİSİ ANLATTI: ÇOK TEDİRGİNİZ!

Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşan bir Şok Market işçisinden alınan bilgiye göre mağazalarda eldiven, dezenfektan gibi malzemeler eksik. Mağazalarda zaten uzun zamandır az sayıda elemanla çalışılıyordu, bugünlerde iş 2 katına çıktı ve işçiler perişan durumda. İşçi şöyle konuştu: “Herkes şikayetçi bu durumdan, acaba ne zaman kim hastalık kapacak korkusuyla işe gidiyoruz. Şok market çalışanları için hiçbir önlem alınmıyor, kolonyayı dâhi cebimizden aldık. Yeter lütfen birileri sesimizi duysun, bizim de ailemiz var. Tedirginim, hem de çok.”

OTELLERDEN HABERLER

Exe Adahan

Otel Dayanışma ağına ulaşan Exe Adahan Galata otel işçisi hiçbir hakkını alamadan işten çıkarıldığını, imza atmak istemediğini söylediğinde ise git şikayet et dendiğini aktardı. “Virüsten dolayı işten çıkarıldım. hiçbir hakkımı alamadan gün içerisinde çıkışım verildi ve imzam istendi, imza atmak istemediğimi ve böyle bir sebeple işten çıkarılamayacağımı söyledim sen bilirsin istersen git şikayet et dediler ve gönderdiler beni ordan.”

Fairmont Quasar

Fairmont Quasar İstanbul otelde yeni başlayanlar ücretsiz izne çıkarıldı, diğer personel rapor ve yıllık izinler ile bu ayı geçirecek. Otellerde sıkça bir baskı unsuru olarak kullanılan servis iptali

uygulamaya geçirildi. 3 yıldır otelde çalışan bir işçi, “Duruma göre tavır alacağız, direneceğiz. Hakkımızı yedirmemeliyiz. Ücretsiz izne çıkarılmamış kişiler varsa, ücretsiz izin kağıdı önünüze geldiğinde imza atmayın lütfen, imza atanlar hak kaybına uğrayabilir.” dedi.

The Stay Hotels

Yaklaşık 1 ay önce Nişantaşı, Ortaköy şubelerini çalışanlarını ücretsiz izne çıkararak kapatmış olan The Stay Hotels, Alaçatı ve Bebek şubelerini çalışanlara açıklama yapmadan ve ücretsiz izin formu doldurtmadan kapattı. Bünyesinde toplamda 200 kadar işçi çalıştıran işletme internet üzerinden yayınladığı açıklamayla işçilere otelin kapandığını duyurmuş oldu. Açıklamayı görüp neye uğradıklarını şaşıran işçiler ne yapacaklarını düşünüyorlar.

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