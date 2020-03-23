Otel Emekçileri Dayanışma Ağı’ndan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Otel Emekçileri Dayanışma Ağı kısa çalışma ödeneği açıklaması yaptı, kısa çalışma ödeneğinden bu şartlar altında on binlerce otel emekçisi yararlanamayacağını belirtti.

Koronavirüs salgını sonrası otellerde büyük bir işçi kıyımı yaşanıyor.

Yaşanan kıyımın boyutları her geçen gün ağırlaşıyor. Kâr ederken işçileri görmeyen patronlar, zararlarını otel emekçilerine yüklemeye çalışıyor.

İktidar ise virüsün yarattığı ekonomik bozulmayı düzeltmek için patronların vergilerini kaldıracağını, kredilerini geciktireceğini ilan etti. Ancak işçilere dönük henüz herhangi bir güvence açıklanmadı.

Yapılacağı duyurulan kısa çalışma ödeneği yardımı ise otel emekçilerine güvence olmaktan uzak. Kısa çalışma ödeneğinden bu şartlar altında on binlerce otel emekçisi yararlanamayacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılabilmesi için işçinin; son 3 yıl içerisinde 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması ve son 120 gün sigortalı olması şartı mevcut.

Otel emekçileri konuya ilişkin taleplerini sıraladı:

1. Otellerin iş hacminin turizm sezonun açılmasına paralel olarak arttığı ve otellerde sezonluk çalışmanın yaygın olduğunu, dolayısıyla binlerce otel emekçisinin sezonluk işçi olarak çalıştığını;

2. Otel sektöründe sıklıkla iş değiştirildiğini, çalışma koşullarının otel emekçilerini buna zorladığını ve bu çerçevede yine binlerce emekçinin son 120 gün içerisinde aynı yerde sigortalı çalışmadığından kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayacağını;

3. Otellerdeki durgunluğun ne kadar süreceğinin kestirilemediği ve virüs salgını çıktığından bu yana otel patronlarının sergilediği işçi düşmanı refleksleri göz önüne alındığında, 3 ay süreceğini bildiğimiz kısa çalışma ödeneğinin, otel emekçilerinin yaşam koşullarını ve sağlığını garanti altına almaktan uzak olduğunu kamuoyuna sunarız.

Biz otel emekçileri, otel patronlarının suçu hükümete atarak kurtulmaya çalıştığının da, hükümetin kaynakları patronlara aktararak servetlerinin azalmasının önüne geçmeye çalıştığının da farkındayız.

Ancak ne iktidar ne patronlar ya emekçilerin durumunun farkında değil ya da bizi hiç umursamıyorlar.

Tekrar ediyoruz; kısa çalışma ödeneği otel emekçilerinin güvencesi değildir.

Otel emekçileri için acil önlem alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Otel patronlarının fırsattan istifade ederek otel emekçilerinin haklarına dönük saldırılarının derhal önüne geçilmeli, bu doğrultuda yasal adımlar atılmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Otel Emekçileri Dayanışma Ağı