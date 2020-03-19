İşsiz kalan otel çalışanları karantina yurtlarında iş peşinde

Yeni koronavirüs salgını sebebiyle otel çalışanları işsiz kaldı. Kira, fatura ve kredi kartı borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen otel işçileri karantina için boşaltılan yurtlarda sigortasız iş peşinde...

Otel çalışanlarından oluşan bir Facebook grubunda bir iş ilanı yayınlandı. İlanda 15 gün devam edecek Davutpaşa projesinde görevlendirmek üzere kat görevlisi ve oda temizliği personeli arandığı yazmaktaydı. Otel çalışanlarının bir bir işten çıkarıldığı, salgın bahanesiyle ücretsiz izne gönderildikleri, kira fatura derdine düştükleri böyle bir dönemde iş ayırmadan çalışabilecek durumda olan yüzlerce işsiz otel çalışanı koşullara bakmaksızın iş ilanlarını değerlendiriyor.

İş ilanını veren kişiyle iletişime geçen otel çalışanı arasında geçen dialog sonunda işin aslının, boşaltılıp karantina için kullanılmış olan yurtların hiçbir hijyenik koşul sağlanmadan, çalışanların profesyonel olmaları önemsenmeden personel alımı yapmak istedikleri ortaya çıktı. Koşulların nasıl olduğunu soran otel çalışanı sgk olmadığını, 12 saat çalıştırılıp 120 lirayı elden alacaklarını ve ödemelerin haftalık yapılacağını öğrendi.