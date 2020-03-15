Diyanet İşleri Başkanı: Bugün 5 bin 300 umreci dönüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün umreden 5 bin 300 vatandaşın döneceğini söyleyerek bu kişilerin 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerektiğini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün binlerce kişinin umreden döneceğini söyledi.

Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum" diye yazdı.

Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 14, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmişti.