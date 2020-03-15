Diyanet İşleri Başkanı: Bugün 5 bin 300 umreci dönüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün binlerce kişinin umreden döneceğini söyledi.
Erbaş, "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum" diye yazdı.
Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım.
— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 14, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmişti.