Bilim ve Aydınlanma Akademisi: Şu ana kadar alınan önlemler önemli olsa da yetersiz

BAA yayınladığı bildiride alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekerken önlemlerin nasıl genişletilmesi gerektiğini sıraladı.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) bir bülten yayınlayarak yeni koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. Yayınlanan bültende görülen eksikliklerin hızla giderilmesi hastalıkla mücadelede büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yayınlanan bildiri ve alınması gereken önlemler şöyle:

Bilim ve Aydınlanma Akademisi uyarılarına devam ediyor!

Korona Virüs Hastalığı’nın (COVID-19) ülkemizde henüz başlangıç aşamasında olduğu bu dönemde şu ana kadar alınan önlemler önemli olsa da, başka ülkelerin yaşamış olduğu deneyimlerin ışığında, açıklanan önlemlerin yetersiz olduğunu belirlemek zorundayız.

Tanı ve tedavi aşamasından toplumsal önlemlere kadar görülen eksikliklerin hızla giderilmesi hastalıkla mücadelede büyük önem taşımaktadır.

1. Olası vaka tanımının yeniden yapılması gerekmektedir. Sadece yurtdışı seyahat ve Covid-19 pozitif hasta ile temas öyküsü yeterli değildir, Covid-19 enfeksiyonu belirtisi veya benzer belirtileri olan hastalardan da test istenmelidir.

2. Tanı kitlerinin eğitimli personellerin bulunduğu donanımlı laboratuvarlara kamusal olarak dağıtılması, numune kabul ve testlerin merkezi bir planlamayla kesinlikle ücretsiz olarak yapılması gerekir.

3. Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının salgın kontrolüne tam olarak katkı koyabilmeleri için, Türkiye’de salgının durumu üzerine en güncel ve doğru bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır.

4. Hastanelerde talebin ve ihtiyacın giderek artacağı el ve yüzey dezenfektanı, cerrahi maske, koruyucu giysi gibi malzemelerin üretiminin kamusal olarak yeniden planlaması ve dağıtılması çok önemlidir.

5. İlköğretim yaşındaki çocukların anne ya da babaları eğitimin tatil edildiği süre boyunca ücretli izinli sayılmalıdır.

6. Açık veya kapalı toplu ibadetler salgının yayılmasına hizmet edebileceği için, önlemler dâhilinde gereken süre boyunca toplu ibadet yapılmamalıdır.

7. Tanımlanmış yasak süresi boyunca spor karşılaşmaları tamamen iptal edilmelidir.

8. İşyerleri, yurtlar, okullar, üniversiteler, ibadet yerleri, eğlence-dinlenme mekânları, otogarlar, havaalanları, metrolar, toplu taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon malzemeleri devlet tarafından kamusal alanlara yerleştirilmelidir.

9. Yasak ve sınırlamaların kapsamı gelişmelere göre anlık olarak değerlendirilmelidir.