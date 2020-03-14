TKP'li Sağlıkçılar'dan 14 Mart açıklaması: Halkın sağlığını bu kara düzene teslim etmeyeceğiz

TKP'li Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 'Yurttaşların sağlığından önce uluslararası şirketlerin kârını hesap eden bir düzende sağlıkçıların bayramını değil, ancak isyanını konuşabiliriz' denildi.

TKP'li Sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin açıklama bir açıklama yayımladı.

Özveriyle çalışan tüm sağlıkçıların selamlandığı açıklamada, "Halkın sağlığını bu kara düzene teslim etmeyeceğiz" denildi.

Tıp Bayramı'na yeni koronavirüs salgını gündemiyle girildiği hatırlatılan açıklamada, salgının kapitalizm koşulları altında yönetilemediğine işaret edildi ve bilim dışı uygulamalara ve temel ihtiyaçların rant haline gelmesine göz yumulmayacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

Özveriyle çalışan tüm sağlıkçıları selamlıyoruz

Halkın sağlığını bu kara düzene teslim etmeyeceğiz

14 Mart Tıp Bayramı'na tüm dünyayı etkileyen salgın gündemiyle girdik. Koronavirüs salgını ile, daha doğrusu salgının yönetilemez hale gelmesi ile bir kez daha gördük ki, kapitalizm koşulları altında toplum sağlığından söz etmek mümkün değil.

Bu koşullarda sağlık emekçilerinden beklenen, tüm altyapı eksikliklerine, bilim dışı uygulamaların sürmesine, temel ihtiyaçların birer rant kalemi haline gelmesine göz yummaksa, bu 14 Mart'ta bunu yapmayacağız.

Mesleğimizin gereği halkı bilinçlendirmek, korumak, tedavi etmek. Bunu özveriyle sürdüreceğiz, bilgi ve becerilerimizi halkın hizmetine sunacağız. Ama bir diğer gereğinin de halkın sağlığını hiçe sayanlarla mücadele etmek olduğunu unutmayacağız.

Milyonların önüne şarlatanları getiren medyayı, stokçuları, karaborsacıları denetleme görevini yerine getirmeyen idareyi, bir bütün olarak sağlık sistemini piyasaya devreden ve ortaya çıkan kaostan sorumlu olan iktidarı yargılamayı görev bileceğiz.

Bir hafta sonrasını, bir ay sonrasını dahi öngöremeyen, yurttaşların sağlığından önce uluslararası şirketlerin kârını hesap eden bir düzende sağlıkçıların bayramını değil, ancak isyanını konuşabiliriz.



Bundan 100 yıl kadar önce 14 Mart'ı var eden emperyalist işgale karşı direnişin mücadele ruhuydu. Bu ruhu bugün de taşıyan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

TKP'li SAĞLIKÇILAR

