Ankara'da öğrenci yurdu karantina alanı ilan edildi, öğrenciler gece yarısı yurttan çıkarıldı

Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında sabaha karşı saat 3.00 sularında öğrencilerin yurtları boşaltması gerektiği anons edilerek, yurtların karantina bölgesi olarak ilan edildiği açıklandı.

Ankara Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtları Suudi Arabistan’dan, umreden dönen 5 bin 300 kişi için sabaha karşı boşaltıldı.

Öğrencilerin yurttan çıkmaları yönünde yurt yönetimlerine Sağlık Bakanlığı'ndan talimat geldiği söylenirken, umreden gelenlerin yerleştirilerek 14 gün karantinada tutulacağı söylendi.

Sabaha karşı apar topar saat 3’te odalarından çıkarılan öğrencilerin tüm eşyalarını alamalarına bile izin verilmedi.

Bazı öğrenciler kalacak yeri olmadığından geceyi otogarda geçirmek zorunda kalacağını söylerken, daha önce umreden gelenlere karantinanın uygulanmamış olması da tepki çekti.





Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Gölbaşı’ndaki öğrenci yurtlarına götürülen umrecilerin Ankara Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle taşındığı belirtildi.

Öte yandan sosyal medyada umreden dönenlerin iç hat uçuşlarında uçaklara, İstanbul’da sağlık kontrolü yapıldığı söylenerek normal yolcularla karışık bindirildiği iddia edildi.