Otel işçilerine 'ya ücretsiz izin ya işten çıkarma' dayatması

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’da otel işçilerine 'ya ücretsiz izin ya işten çıkarma' baskısı yapılıyor.

İstanbul’daki otellerde Koronavirüs nedeniyle doluluk oranları azalmış durumda. Bununla birlikte çalışan otel işçileri hem ilave riskler altında çalışıyor hem de işlerin azalması nedeniyle ücretsiz izin veya işten çıkarılmayla yüz yüze kalıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan otel işçileri işyerlerindeki durumları paylaştı.

Grand Hyatt Otel

Grand Hyatt’ta 2 ayını doldurmayan 6 kişi işten çıkarıldı. Doluluk oranı %15’lere kadar düşmüş durumda. Çalışanlar çok tedirgin. Otelde temizliğe dikkat edin diyorlar, sürekli nasihat ediyorlar. O kadar!

PE Ağına ulaşan işçilerden birinin aktardıkları şöyle: “Ben 10 yıldır turizm otelcilik sektöründe çalışıyorum. Son bir haftada Koronavirüs nedeniyle birçok otel deyim yerindeyse tam bir işçi kıyımı yapıyorlar. Ya işten çıkarıyorlar ya da ücretsiz izin dayatıyorlar. 2016 yılında terör eylemleri patlamalar nedeniyle otellerde işler azalmıştı. Yine aynı şekilde işten çıkardılar ve ücretsiz izin dayatmışlardı. O zaman çalıştığım otelde 200 civarında personel vardı. Önce servisi kaldırdılar tepki görmeyince bir süre sonra kahvaltıyı kaldırdılar. Yetmedi bu seferde ücretsiz izine çıkın dediler. Bir form koydular önümüze doldurup imzalayın dediler. Çoğu işçi arkadaşlar bilinçsiz olduğu için verilen formu doldurup imzaladılar. Ben dâhil 17 kişi kabul etmedik imzalamadık. Bizi işten çıkardılar. Kıdem ve ihbar tazminatımızı aldık. Sonra arkadaşlarla bir whatssapp grubu kurduk. Dışarda toplantı yaptık ve işe iade davası açmaya karar verdik. Bazı arkadaşlar çekindiler. Biz 12 birlikte hareket ettik avukata gidip vekalet verdik. Dava tam 20 ay sürdü ve sonunda biz kazandık. Bu kazanım hem maddi olarak iyi oldu hem de bir deneyim kazanmış olduk. Yine birlikte hareket etmeliyiz.”

Marriott

Karaköy’de 50 çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi. Birçok işçinin yıllık izin kullanmaları istenmiş. Otel çalışanları işten çıkarmaların devam edeceğinden endişeli. Şişli’de 6 kişinin işten çıkarıldığı, Pazartesi itibariyle işten çıkarmaların devam edeceği söyleniyor. İşyerinde bu ay yapılacağı söylenen zammın ise 3 ay ertelendiği ifade ediliyor.

Titanic Şişli

Şişli Titanic Otel’de doluluk %5’e düştüğü için otel çalışanlarına ücretsiz izin için imza attırılmaya başlandı.

Çırağan ve Ritz Carlton‘dan işçi çıkarıldığı bilgisi geldi. Ancak sayı konusunda netlik yok.

Intercontinental, İstanbul Hilton, Fairmont gibi otellerde de zorla yıllık izin dayatılıyor. Buradaki işçiler de ücretsiz izin dayatmasına çok tepkili.

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