Öğrenciler sürekli gezdiriliyor: Umreden dönenler için öğrenci yurtları boşaltılmaya devam ediyor

Antalya Akdeniz Üniversitesi KYK Kız Öğrenci Yurtları umreden gelenler için boşaltılıyor. Akdeniz Erkek Yurdu'na ise başka bir yurttan öğrenciler taşınacak. Henüz arkadaşlarının eşyalarının durduğunu ve çok büyük bir karışıklık olduğunu belirten öğrenciler, pandemi varken öğrencilerin oradan oraya taşınmasına anlam veremediklerini söylediler. Yurtlarda hiçbir dezenfektan önlem alınmadığını söyleyen öğrenciler duruma tepkili.

Ülkenin dört bir yanından gelen "Umreciler için boşaltılan öğrenci yurtları" haberlerine bir yenisi eklendi. Antalya Akdeniz Üniversitesi içindeki KYK’ya bağlı Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu ve Şehzade Korkut Kız Öğrenci Yurdu umreden dönenlerin karantinaya alınması için boşaltılıyor.

Akdeniz Öğrenci Yurdu öğrencileri yaşadıklarını soL'a anlattılar.

Henüz arkadaşlarının eşyalarının durduğunu ve çok büyük bir karışıklık olduğunu belirten öğrenciler, pandemi varken öğrencilerin oradan oraya taşınmasına anlam veremediklerini söylediler. Yurtlarda hiçbir dezenfeksiyon önlemi alınmadığını söyleyen öğrenciler mağdur ve duruma tepkili.









Yurt yönetimi tarafından asılan ilanda, öğrencilerin her an yurdu boşaltmaya hazır olmaları gerektiği ifade ediliyor. İlanın tamamı şöyle:

“COVİD-19 nedeniyle önceliğimiz olan siz değerli öğrencilerimizin ve toplumun sağlığı için aşağıdaki önlemler alınmıştır.

- Yurdumuzun tahliye edilebilme olasılığına karşı eşyalarınızı toparlayarak valizlerinizi hazır bulundurmanız

- Giderken nevresim, yastık ve yorganlarınızı teslim etmeniz

- Ortak alanlarda eşyalarınızı bırakmamanız, mümkünse eşyalarınızı yanınızda götürmeniz

- Giderken izin almayı unutmamanız

- İzinli öğrencilerin eşya alımı gibi nedenlerle yurda giriş-çıkış yapmaması

- Her an yurt tahliye edilecekmiş gibi hazır bulunmanız önemle rica olunur."

YURTLAR DEZENFEKTE EDİLMİYOR

Yurtta kalan öğrencilerden edindiğimiz bilgilere göre, Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Yurdu’nda kalan öğrenciler Akdeniz Erkek öğrenci yurduna taşınacak, kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler de Elmalılı Hamdi Yazır Erkek Yurdu’na taşınacaklar. Boşaltılan kız öğrenci yurtlarına ise umreciler yerleştirilecek ve karantinaya alınacaklar. Yine soL'a ulaşan öğrencilerin verdikleri bilgilere göre yurt binalarında herhangi bir dezenfeksiyon çalışması yapılmış değil ve halihazırda şehir dışında bulunan öğrencilerin yurtta bıraktıkları eşyalarını almaları mümkün değil. Güvenlik görevlilerinin odaları dolaşarak boş yatakları saydıkları da gelen bilgiler arasında.

ÖĞRENCİLER SOSYAL MEDYADA TEPKİLERİNİ DİLE GETİRİYOR

Yurdu aniden terk etmek zorunda kalan ve kimileri eşyalarını bile alamayan öğrenciler sosyal medyada yayımladıkları bu fotoğraflarla tepkilerini dile getiriyorlar: