Otel işçilerinden ücretsiz izin ve işten çıkarmalara karşı çağrı

Otellerde çalışan işçiler yeni koronavirüs salgını sebebiyle iş yerinde yaşadıklarını anlatarak çağrıda bulundu. Dayanışma çağrısı yapan otel işçileri #turizmemekçisiyalnızdeğildir ve #otelişçilerineücretliizin diyerek dün gece sosyal medyada seslerini duyurdu.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle işten çıkarıldıklarını anlatan işçiler, tüm otel emekçilerini dayanışma ağına katılmaya davet etti. Otellerde çalışan işçiler salgın sebebiyle iş yerinde yaşadıklarını anlatarak çağrıda bulundu.

Dayanışma çağrısı yapan otel işçileri #turizmemekçisiyalnızdeğildir ve #otelişçilerineücretliizin hashtagleriyle dün gece sosyal medyada seslerini duyurdu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bizler Beyoğlu ve çevresinde çalışan otel işçileriyiz. Binlerce insanın Beyoğlu’nu, İstanbul’u, ülkemizi ziyaretine ev sahipliği yapıyoruz.

Koronavirüs insanlığı tehdit ediyor. Dünyada ve ülkemizde vaka ve ölüm sayıları artışına, patronların saldırıları eşlik ediyor. Emekçiler bir yandan salgın bir hastalıktan korunmaya çalışırken diğer yandan koronavirüs gerekçe gösterilerek işten çıkartılıyorlar. Salgına, işsizlik, parasızlık, açlık, ödenemeyen faturalar ve sürekli biriken borçlar eşlik ediyor.

Koronavirüs sebebiyle turizm sektöründe özellikle otellerde ciddi bir durağanlık yaşanıyor. Bu durağanlık ise hiç vakit kaybedilmeden otel çalışanlarına fatura edilmek isteniyor. Birkaç gündür ardı arkası kesilmeksizin otel çalışanları işten atılıyor, ücretsiz izin dayatmasına maruz kalıyor ya da iyi ihtimalle yıllardır kullandırılmayan veya daha sonra kullanmayı planladıkları yıllık izinleri kullandırılıyor.

Patronlar virüsü bahane ederek otel işçilerini işten çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii ki ilk başvurdukları yöntem mobbing oluyor. Çeşitli şekillerde mobbing uygulayarak, işçilerin işten kendi rızalarıyla ayrılmalarını bekliyorlar. Böylelikle servetini borçlu oldukları otel emekçilerin hiçbir hakkını vermeden kapı önüne koymaya çalışıyorlar. Unutmayalım ki işsizlik Koronavirüs’den daha ölümcüldür.

Beyoğlu Otel Emekçileri Dayanışma Ağı olarak otel patronlarını uyarıyor. Tüm otel emekçilerini dayanışma ağına katılmaya, yaşanan hukuksuzlukları ihbar etmeye ve aşağıdaki talepler etrafında birleşmeye çağırıyoruz:

1) Ücretsiz izin uygulaması temel yaşam haklarımıza müdahaledir. İşçi, iradesi olmadan ücretsiz izne çıkarılamaz. İşçi ücretsiz izne irade koymaya zorlanamaz. Bir an önce bu insanlık dışı uygulamaya son verilmelidir.

2) İşten çıkarma bahanesi yaratmak adına yapılan tüm mobbing uygulamaları son bulmalıdır.

3) Virüs salgını bahane gösterilerek işten atılan tüm emekçi arkadaşlarımız işe geri alınmalıdır. Patronların Ensesindeyiz Ağı bu hukuksuzluğun takipçisi olacaktır.

Ürettiğimiz değerin ve ortaya koyduğumuz emeğin farkındayız. Bunun için, yan yana gelmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz.

Haydi dayanışmaya!

BEYOĞLU OTEL EMEKÇİLERİ DAYANIŞMA AĞI