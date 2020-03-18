Salgın fırsatçısı patronlar emekçilerin hakkını gaspediyor

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının ardından ülkenin dört bir yanından emekçilerin de hak gaspına uğradığı haberleri gelmeye devam ediyor.
Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşan emekçiler işyerlerinde yaşanan sorunları ihbar etti.
OTELLERDE ÜCRETSİZ İZİN
Bazı otellerden gelen ihbarlar şöyle:
Radisson Blu işçisi şunları söyledi:
“Oteller sıkışınca zararı personelin üstüne yıkarak işten çıkarmalar yapıyor ve ücretsiz izin uyguluyor. Bu durumun tüm riski ve zararı personele mal ediliyor. Personel zaten minimum maaşlara çalıştırılırken bir de üzerine işsiz kalıyor ve ya ücretsiz izin derdiyle uğraşıyor.”
Otel çalışanları bir başka baskı tarzının da çalışanların rızası alınmaksızın departman değişiklikleri olduğunu söylüyorlar, görev alanlarının dışından görevler verilerek basınç uygulamak da yaygınlaşmış durumda.
KAFE ÇALIŞANLARININ DA DURUMU AYNI
PE'ye ulaşan bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle kafelerin geçici süreyle kapatılmasını bahane eden Midpoint, Aquaflorya AVM içinde bulunan restoranından, işe yeni giren ve 6 ayını doldurmamış 24 personelini işten çıkarttı.
TOYZZSHOP İŞÇİLERİNE İZİN DAYATMASI
Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan Sunman oyuncakçılık (Toyzzshop) işçisinin verdiği bilgiye göre, salgından dolayı işlerin yavaşladığı bahanesiyle çalışanların çoğu zorunlu yıllık izne çıkartılıyor. Yönetim, internet satışları devam ettiği için sadece internet satışı bölümüne maaş vermeye devam etmek istiyor.
İşçi düşüncelerini şöyle dile getirdi;
“Salgın bahane edilerek bizlerin hakkı olan yıllık iznimizi elimizden almaya kalkıyorlar. İş yerinde yaklaşık 200 kişi çalışmaktayız. Patronlar , yeni tip coranavirüs salgınının faturasını sadece emekçilere çıkartmak için binbir yol deniyor. Bu da onlardan bir tanesi. Patronların yararına yapılanları okuyor , duyuyoruz. Peki bizlere neler yapıldı ? İşler azaldı diye yıllık iznimizin gasbı! Biz bunu kabul etmiyoruz. Yıllık izin ya da ücretsiz izin değil ücretli izin istiyoruz.”
Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgı süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıklamıştı.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
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