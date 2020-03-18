Salgın fırsatçısı patronlar emekçilerin hakkını gaspediyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na yeni koronavirüs salgını nedeniyle ihbar yağıyor. Patronlar emekçileri ücretsiz izne çıkarmaya, işten atmaya çalışıyor.

Yeni koronavirüs (KOVİD-19) salgınının ardından ülkenin dört bir yanından emekçilerin de hak gaspına uğradığı haberleri gelmeye devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşan emekçiler işyerlerinde yaşanan sorunları ihbar etti.

OTELLERDE ÜCRETSİZ İZİN

Bazı otellerden gelen ihbarlar şöyle:

Messeret Palace ‘ta rezervasyonlar iptal olunca otel çalışanları 15 Nisan’a kadar ücretsiz izne çıkarıldı.

‘ta rezervasyonlar iptal olunca otel çalışanları 15 Nisan’a kadar ücretsiz izne çıkarıldı. Aynı şekilde Hilton Kozyatağı ‘nda da 6 ayını doldurmamış çalışanlara 15 Nisan’a kadar ücretsiz izin kullanacaklarına dair kâğıt imzalatıldı. Daha uzun süredir çalışıyor olanlar ise birikmiş izinleri kullandırılıyor. 2 ay deneme süresinde olanlar ise direk işten çıkarıldı.

‘nda da 6 ayını doldurmamış çalışanlara 15 Nisan’a kadar ücretsiz izin kullanacaklarına dair kâğıt imzalatıldı. Daha uzun süredir çalışıyor olanlar ise birikmiş izinleri kullandırılıyor. 2 ay deneme süresinde olanlar ise direk işten çıkarıldı. Fairmont otel anlaşmalı olduğu, çoğunlukla gece çalışan ve meydan, ofis, tuvalet temizliği gibi geri hizmet olarak tanımlanan hizmetleri veren işçileri çalıştıran taşeron firmayla çalışmayı bıraktı. Bu işçilere taşeron firma başka bir iş sağlayacak mı bilinmiyor.

otel anlaşmalı olduğu, çoğunlukla gece çalışan ve meydan, ofis, tuvalet temizliği gibi geri hizmet olarak tanımlanan hizmetleri veren işçileri çalıştıran taşeron firmayla çalışmayı bıraktı. Bu işçilere taşeron firma başka bir iş sağlayacak mı bilinmiyor. Intercontinental Otel ’de ise tasaruruf tedbirleri altında şu uygulamalar yapılıyor. Akşam otel çıkışlı personel servislerini ve personel sabah kahvaltısını iptal etti. Tüm personelini Mart ayı içinde toplam 15 gün olacak şekilde ücretsiz izin yazmaya zorluyorlar.

’de ise tasaruruf tedbirleri altında şu uygulamalar yapılıyor. Akşam otel çıkışlı personel servislerini ve personel sabah kahvaltısını iptal etti. Tüm personelini Mart ayı içinde toplam 15 gün olacak şekilde ücretsiz izin yazmaya zorluyorlar. PE’ye ulaşan bir Radisson Blu işçisi tüm Radisson Blu otellerinde yaygın işten çıkarmaların olduğunu, ücretsiz izin kullandırmanın çok yaygın olduğunu iletti. Cuma ve pazartesi günü 10’dan fazla işçiyi salgından dolayı işlerin azaldığı gerekçe göstererek işten çıkarttılar.

Radisson Blu işçisi şunları söyledi:

“Oteller sıkışınca zararı personelin üstüne yıkarak işten çıkarmalar yapıyor ve ücretsiz izin uyguluyor. Bu durumun tüm riski ve zararı personele mal ediliyor. Personel zaten minimum maaşlara çalıştırılırken bir de üzerine işsiz kalıyor ve ya ücretsiz izin derdiyle uğraşıyor.”

Otel çalışanları bir başka baskı tarzının da çalışanların rızası alınmaksızın departman değişiklikleri olduğunu söylüyorlar, görev alanlarının dışından görevler verilerek basınç uygulamak da yaygınlaşmış durumda.

KAFE ÇALIŞANLARININ DA DURUMU AYNI

PE'ye ulaşan bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle kafelerin geçici süreyle kapatılmasını bahane eden Midpoint, Aquaflorya AVM içinde bulunan restoranından, işe yeni giren ve 6 ayını doldurmamış 24 personelini işten çıkarttı.

TOYZZSHOP İŞÇİLERİNE İZİN DAYATMASI

Patronların Ensesindeyiz Ağı'na ulaşan Sunman oyuncakçılık (Toyzzshop) işçisinin verdiği bilgiye göre, salgından dolayı işlerin yavaşladığı bahanesiyle çalışanların çoğu zorunlu yıllık izne çıkartılıyor. Yönetim, internet satışları devam ettiği için sadece internet satışı bölümüne maaş vermeye devam etmek istiyor.

İşçi düşüncelerini şöyle dile getirdi;

“Salgın bahane edilerek bizlerin hakkı olan yıllık iznimizi elimizden almaya kalkıyorlar. İş yerinde yaklaşık 200 kişi çalışmaktayız. Patronlar , yeni tip coranavirüs salgınının faturasını sadece emekçilere çıkartmak için binbir yol deniyor. Bu da onlardan bir tanesi. Patronların yararına yapılanları okuyor , duyuyoruz. Peki bizlere neler yapıldı ? İşler azaldı diye yıllık iznimizin gasbı! Biz bunu kabul etmiyoruz. Yıllık izin ya da ücretsiz izin değil ücretli izin istiyoruz.”

Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgı süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıklamıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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