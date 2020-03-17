‘İzolasyon odası olarak belirlenen yer aynı zamanda personelin dinlenme odası’

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir sağlık emekçisi Patronların Ensesindeyiz’e gönderdiği ihbarda hastanede izolasyon odası olarak belirlenen yerin aynı zamanda personelin dinlenme odası olarak kullanıldığını belirtti.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir sağlık emekçisi Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gönderdiği ihbarda hastanede izolasyon odası olarak belirlenen yerin aynı zamanda personelin dinlenme odası olarak kullanıldığını belirtti.

Sağlık emekçisi havaalanına en yakın sağlık kuruluşu olması nedeniyle hastaneye sürekli şüpheli vakalar geldiğini belirtirken tek kullanımlık cerrahi maskelerin koruyuculuğunun 3-4 saat olarak bildirilmesine rağmen 24 saat nöbet tutan personele tek bir maske verildiğini söyledi.