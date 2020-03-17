THY’nin çağrı merkezi işini yapan emekçiler koşullara isyan etti!

Ankara OSTİM’deki Turkcell Global Bilgi firmasında çağrı merkezi personeli olarak çalışan onlarca emekçi, salgın koşullarında sağlıksız bir ortamda mesai yaptıklarını belirtirken yaşananlara isyan etti.

Turkcell Global Bilgi firmasında çalışan işçiler Patronların Ensesindeyiz ağına ulaşarak sağlıksız çalışma koşullarına tepki gösterdi ve taleplerini aktardı.

Virüs nedeniyle toplu bulunulan alanlarda düzenlemeler yapıldığını aktaran işçiler, kendi çalışma koşullarının salgın koşullarına hiç de uygun olmadığını ve en ufak önlem alınmadığını dile getirdi.

THY’nin taşeronu olarak çalıştıklarını ve çağrı merkezi hizmeti verdiklerini belirten işçiler, benzer hizmeti bilgisayar üzerinden evlerden de verebileceklerini, bunun için kendilerine şirket tarafından bilgisayar sağlanmasının yeterli olacağını söylemelerine rağmen bunun kabul edilmediğini, sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlandıklarını ifade etti.

Günde 9 saat olan mesainin 11 saate çıkarıldığını da dile getiren işçiler, çalışma koşullarına ilişkin şu bilgileri iletti: