Mağaza patronları işçilerin endişelerine kulaklarını tıkıyor

Mağaza çalışanları Koronavirüs tehlikesine karşı yüksek risk grubundalar. Gün boyu dışarıya açık ortamda ve uzun çalışma süreleriyle çalışmak zorunda kalan mağaza çalışanları işyerlerindeki yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletti.

Mağaza çalışanları gündemdeki Koronavirüs tehlikesine karşı yüksek risk grubundalar. Gün boyu dışarıya açık ortamda ve uzun çalışma süreleriyle çalışmak zorunda kalan mağaza çalışanları işyerlerindeki yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na iletti.

İşte onlardan birkaçı:

Mephisto kitap kafe

Daha önce çalışanları örgütlendikleri için işten çıkarması ve çıkarılan çalışanların mağaza önünde yaptıkları direnişle gündeme gelen Mephisto kafede çalışanlar çalışma sürelerinin kısaltılması talebine olumsuz yanıt aldılar. Çalışanlardan biri işyerinde yaşananları PE Ağına anlattı:

“Eldivenler alındı ve her yerde dezenfekte sıvıları var. Onun dışında bir şey yapılmadı. Kişisel olarak dikkat etmekten başka yapılacak bir şey de yok. Ama bizim çalışanlar olarak aramızda konuştuğumuz şey şu: Çok fazla insan geliyor, yerli veya turist. Ayrıca işe giderken hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Buna değer mi? Gerçekten şu şartlarda işe gelmeli miyiz diye konuşuyoruz aramızda. Evde salgından uzakta oturmak mı yoksa salgının içinde çalışıp kirayı ödeyebilmek mi diye soruyoruz kendimize. Çalışma saatlerinin kısılmasını önerdi arkadaşlar. Risk altındaki süremizi azaltmış oluruz böylece. Ayrıca mağaza da boş kalmamış olurdu. Yöneticiler ise birer haftalık ücretsiz izin düşündüklerini söylediler. İtiraz ettik, hâlâ görüşüyorlar. Duruma bakacağız. Ama ücretsiz izin olmaz, izin verilecekse ücret de verilmeli.”

Decathlon:

“Dezenfektanlar geldi mağazaya ama zaten az kişi çalıştırıyorlar ve bu tarz önlemler alıyorlar. Part time olduğumuz için ücretli izin talebimiz de olamıyor haliyle. Aylık doldurmamız gereken minimum saat yazılıyor. Bir de okullar tatil oldu, tıpkı benim gibi birçok mesai arkadaşım üniversite öğrencisi, memleketine gitmeyi düşünüyor. Genel eğilim, shiftini sildirip memlekete gitmek yönünde.”

Mango:

Bir toplantı yapıldı, doktor gelip bilgilendirme yaptı. Alınan tek önlem şimdilik dezenfektan yerleştirilmesi. İşten çıkarma olmasından endişeliyiz. Son bir haftadır da müşteriler oldukça azaldı.

Levent Börek:

Burası bir zincir restoran. Maalesef şu an için tek önlem dezenfektan kullanımı. Ücretli izin yapılması lazım. Ama gündeme gelmiyor.

3. Havalimanı Duty Free’de çalışan bir işçi:

“İş yerimde şöyle bir önlem alındı. Maske ve eldiven hâlihazırda var zaten ve kullanılıyor. Bunun dışında bugün bir toplantı yapıldı ve bu ay 6 gün ve bir sonraki 6 gün ücretsiz izin verdiler, tabii şehir dışına ve yurtdışına çıkmamak şartıyla. Öncelikle 6 gün kesinlikle yetersiz ve gerçek (geçerli) bir önlem değil. Ben hafta sonu da çalışacağım. Benim 6 günlük izin planım yapılmadı ki yapılsa da ben şu an buradayım. Yolcu sayısı düşmesine rağmen havalimanı korku tüneli gibi adeta. Bir de ücretsiz izin kabul edilemez. Nasıl geçineceğiz?”

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