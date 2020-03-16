Patronların Ensesindeyiz'den işçiler için talepler

Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgı süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıkladı.

Patronların Ensesindeyiz, koronavirüs salgı süresince emekçilerin haklarını ve sağlık koşullarını gözeten acil talepler listesi açıkladı.

KORONAVİRÜS SALGININDA FIRSATÇI PATRONLARI DEĞİL ÇALIŞANLARI KORUYUN

ACİL TALEPLER

1) İşletmelerin salgına karşı alınması gereken önlemler konusunda denetlenmesi için devlet tarafından gerekli adımlar derhal atılmalıdır. Bu konuda şeffaf, toplumun ve işçilerin denetimine açık bir yapılanmaya gidilerek halka duyurulmalıdır. İşyerleri için bir ihbar hattı derhal oluşturulmalı, önlem almayan işyerleri duyurulmalıdır.

2) İşten çıkarmalar ve ücretsiz izin uygulamaları 6 Mart 2020 tarihi baz alınarak yasaklanmalıdır.

3) İşyerlerinin başvurduğu esnek çalışma biçimlerinin çalışanların gelir kaybına neden olmaması sağlanmalı ve denetlenmelidir.

4) Sağlık Bakanlığı başta ilgili devlet kurumları aşağıda belirtilen doğrultuda önlemler almalı ve açıklamalıdır:

– Salgın süresince devlet hastaneleri tüm birimleriyle halka ücretsiz olarak hizmet verecektir.

– Su, Elektrik ve Doğalgaz salgın süresince konutlara ücretsiz olarak verilecektir.

– Temel temizlik malzemeleri ve basit tıbbi maske gibi koruyucu malzemenin tüm yurttaşlar için yeterli olarak tedarik edilmesi ve devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılması sağlanacak, bunun için gerekli dağıtım ve kontrol organizasyonu yapılacaktır.

– Hastalık belirtisi gösteren ya da hastalık belirtisi gösteren kişilere bakması gereken çalışanlar, izin süresine sayılmaksızın, ücret ve sigorta kesintisine neden olmaksızın izinli sayılacaktır.

Patronların Ensesindeyiz

Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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