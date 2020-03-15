PE’den idari izinli öğretmenleri okula çağıran patronlara uyarı

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı bir açıklama yaparak, Millî Eğitim Bakanlığı kararıyla gelecek hafta idari izinli olan öğretmenleri okula çağıran özel okul patronlarını uyardı.

Patronların Ensesindeyiz Özel Okul Öğretmen Dayanışma Ağı açıklamasında, MEB’in yayımladığı genelgeyle Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Bakanlığa bağlı tüm okulların tatil edildiğini ve tüm öğretmenlere de “genel idari izin” verildiğini hatırlattı.

Açıklamada bu tarihler arasında keyfi gerekçelerle okula çağırılan öğretmenlerin sağlıklarına ilişkin sorumluluğun okul yöneticileri ve patronda olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade eden Dayanışma Ağı, patronları bu konuda uyardıklarını kaydetti. Dayanışma Ağı önümüzdeki günlerde tüm özel okullarda konunun yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Dayanışma Ağı ayrıca öğretmenler için, önümüzdeki hafta kendilerini okula çağıran patronlardan bu isteklerini yazılı olarak bildirmelerini talep eden bir dilekçe örneği hazırladılar ve paylaştılar.

Bu örnek dilekçeyi de aşağıda sunuyoruz:

16.03.2020

……….. Okulu Müdürlüğü’ne

ANKARA

1. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli, 28892082-869-E.5497866 Sayılı ve “İdari İzin” konulu genelgesinde; Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan 12.03.2020 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Bakanlığa bağlı tüm okulların tatil edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bu kurumlarda çalışan tüm öğretmenlere de “genel idari izin” verildiği vurgulanmıştır. Kurumumuz, 5580 Sayılı Yasa kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak örgün eğitim-öğretim veren bir özel kurumdur.

2. Öte yandan 6331 Sayılı Yasada işverenin çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, yakın ve ciddi tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkı bulunduğu hususları da ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

3. Tüm bu hususlar karşısında ve diğer tüm yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla; gerek Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesine ve gerekse de 6331 Sayılı Kanuna uygun olmayan, “16-20 Mart 2020 haftasında izinli olmadığım ve okula gelmem yönündeki” sözlü talimatınızın ve uzaktan eğitim dönemine dair talimatlarınızın tarafıma yazılı olarak iletilmesini, talebinizin yazılı olarak iletilmemesi halinde tarafımca Milli Eğitim Bakanlığı Genelge ve açıklamalarına uygun şekilde hareket edeceğimi sunar ve dilerim.

İsim Soyisim /Görev- ADRES- e posta ADRESİ (mümkünse kurumsal)-telefon

İmza:

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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