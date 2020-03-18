Nautilus AVM emekçileri koronavirüs fırsatçılığına karşı bir araya geldi

Koronavirüs salgını hızla yayılırken patronların kâr hırsı işçilerin sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Nautilus AVM emekçileri, patronlara karşı bir araya gelerek Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı'nı kurdu.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı, Nautilus AVM emekçilerini haklarını korumak, çalışanların aralarında dayanışmayı var etmek ve güçlendirmek için yeni kurduğu dayanışma ağına katılmaya çağırdı.

Nautilus AVM’de personel üzerinde sürdürülen baskı, bezdirme politikaları, ağır çalışma koşulları, esnek çalışma saatlerinin üzerine bir de Koronavirüs salgını koşullarında çalışma zorunluluğu eklendi.

Patronların Ensesindeyiz Nautilus AVM Emekçileri Dayanışma Ağı insan sağlığını tehdit eden bu uygulamalara karşı tüm Nautilus emekçilerini mücadeleye çağırıyor.

Nautilus AVM Emekçileri AVM patronlarından takipçisi olacaklarını duyurduğu şu talepleri açıkladı:

Koronavirüs’ünün yayılma riski bulunduğu bu günlerde Nautilus AVM yönetiminin biz emekçilerin ücretlerinin ödenerek mesaiyi durdurmasını,

Çalışmamız sırasına sıkça karşılaştığımız her türlü baskıya, zorlamalara derhal son verilmesini,

Esnek çalışma saatleri yerine insanca çalışma saatleri ve süresine uyulmasını,

Yemekhane koşullarının biz çalışanlar için gıda güvenliğine uygun, hijyenik ve sağlıklı hale getirilmesini talep ediyoruz.

Bizler Nautilus AVM emekçileri olarak insanca yaşama ve çalışma koşullarının sağlanması için taleplerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için mücadelemizi ve çalışanların arasındaki dayanışmayı büyüteceğiz.

Tüm Nautilus AVM emekçilerini dayanışma ağımıza katılmaya, patronlara karşı mücadelemizi güçlendirmeye, insanca koşullarda çalışmak için birlikteliğimizi büyütmeye davet ediyoruz!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]