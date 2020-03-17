Kızılay çalışanları umreciler için önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyor

Umreye giden 21 bin kişinin yurda dönüşleri sürerken, geçtiğimiz günlerde gelen kafileler öğrenci yurtları boşaltılarak buralara yerleştirilmişti.
Öğrencilerin gece geç saatlerde yurttan çıkarılması sonrası başlayan uygulama kapsamında şimdi de Kızılay emekçilerine dayatmada bulunuluyor.
Yurtlarda bulunan umrecilere yemek dağıtım işinde çalıştırılan Kızılay emekçilerine herkesin burada sırayla görev alacağı söylendi.
Kurum çalışanları, göreve gönderilenlere sadece bone, maske ve önlük sağlandığını, bunun dışında hiçbir sağlık önlemi alınmadığını aktardılar.
Kızılay emekçileri dayatmaya tepki gösterirken, bu durumun salgının yayılmasına da yol açabileceğinden endişeli.