Kızılay çalışanları umreciler için önlem alınmadan çalışmaya zorlanıyor

Umreden dönüşlerinde Ankara’da gözetim altına alınanlar öğrenci yurtlarına yerleştirilirken, bu kişilere yemek hizmeti Kızılay tarafından sağlanıyor. Kızılay emekçileri neredeyse hiçbir önlem alınmadan yapılan dayatmaya tepkili.

soL - Patronların Ensesindeyiz