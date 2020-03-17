Karantinadan kaçan 28 umreci Çorum’da yakalandı

Erzurum Valisi Okay Memiş, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik' dedi. Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler Çorum’da yakalandı.

Umreden geldikten sonra otobüs tutarak karantinadan kaçan 28 kişi, Erzurum’a gitmeye çalışırken, Çorum’da yakalandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "En önemli risk umre ziyaretinden dönen kişiler. Önceki gün 28 kişilik bir kafilenin tuttukları özel otobüsle Erzurum'a doğru geldiği bilgisinin alınması üzerine polisiye tedbirlerle bunları Konya ve Ankara'ya yönlendirdik" dedi.

Vali umrecilerin Konya ve Ankara’ya yönlendirildikleri açıklayarak, “Kaçak göçek gelenler oluyor. Vatandaşlarımız lütfen bunları bize bildirsinler. Bu vatandaşlarımızın mutlaka karantinaya alınması lazım” dedi.

Memiş, umre ziyaretine gayri resmi yollardan gidip dönen kişiler olduğu bilgisini aldıklarını belirterek, bunların tespiti ve 14 günlük gözetime alınması konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdi.

Vali Memiş sınırdan kaçak geçişlere dair ise "Şu ana kadar tespit edilmiş sınır girişi yok. Vatandaş da artık çok duyarlı, neredeyse bizden daha fazla buna duyarlı hale geldi. Çünkü risk teşkil ediyorlar. Otobüslerde kaçak göçmen tespit edemez olduk. Bu bizim açımızdan iyi bir haber. 9. Kolordu Komutanlığı tüm sınır hattını sınırda yığılmaları kontrol altında tuttuğu için kontrol var" dedi.