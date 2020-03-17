Dinlemiyorlar! AKP’li yönetici, karantinadaki umrecileri hiçbir önlem almadan ziyaret etti

Nevşehir’in AKP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Konya’daki KYK yurdunda karantinaya alınan umrecileri önlem almadan ziyaret etti. Erkut, tepkilerin ardından 14 gün kendisini evde izole edeceğini söyledi.

AKP’li Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, Konya’daki KYK yurdunda karantinaya alınan umrecileri ziyaret etti. Yasakları ve önemli halk sağlığı uyarılarını görmezden gelerek ve maske takmadan umrecilerle görüşen Erkut, tepkilerin ardından yanındaki arkadaşlarıyla birlikte 14 gün kendilerini izole edeceklerini açıkladı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Nevşehir’in AKP’li Belediye Başkanı Rasim Arı, yardımcısı Ersan Erkut’a talimat vererek Konya Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda bulunan Nevşehirli umre kafilesini ziyarete gönderdi.

ODALARI GEZDİ

Erkut ve yanındaki 4 kişi KYK müdürü ile görüşerek bilgi aldı ve yurtta kalan hemşerilerinin ihtiyaçlarının giderilmesini talep etti.

Görüşmenin ardından Erkut, yurda giderek 90 kişilik Nevşehir kafilesini ziyaret etti. Erkut’un maske takmadan odalara kadar çıkıp vatandaşlarla görüşmesi dikkat çekti. Ziyaret fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Erkut, gelen tepkiler üzerine fotoğrafları kaldırdı.

‘EVDE 14 GÜN KENDİMİZİ İZOLE EDİYORUZ’

Sosyal medya hesabından yurtta kalan umrecileri Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla ziyaret ettiklerini dile getiren Ersan Erkut, daha sonra yaptığı paylaşımda, "Konya’da son görüşmelerimizi yaptık. Hemşerilerimiz devletimizin sunduğu bütün imkanlar ile sağlıklı ve huzur içerisindeler. Biz de Ankara’da Sayın Başkanımızın talimatı ve organize ettiği evde 14 gün kendimizi izole ediyoruz” diye yazdı.

