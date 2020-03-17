AKP'liler virüs genelgesini dikkate almadı: Cenazeye yüzlerce kişi katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cenaze namazlarının vakit namazlarından önce kılınması ve kalabalık olmadan defnedilmesi için müftülüklere genelge yollamasına rağmen AKP'li vekil ve başkanların katıldığı cenazeye namazı yüzlerce kişiyle kılındı.

İstanbul Yeşil Camii Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 il müftülüğüne, yeni tip Koronavirüs'ün önlenmesi amacıyla geniş katılımlı cenaze töreni yapılmaması uyarısına rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

79 yaşında ölen Ustaosmanoğlu için bugün öğlen namazından önce 11.00'da Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

T24’te yer alan habere göre törene AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının vakit namazlarından önce kılınması ve kalabalık olmadan defnedilmesi için müftülüklere genelge göndermişti. Gönderilen genelgede şöyle denilmişti:

“Cenaze namazlarının -vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak- bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması;

Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi,

Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak bu nitelikteki mekanların kullanımına bir süre ara verilmesi için ilgililerin bilgilendirilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."