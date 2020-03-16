Diyanet'in açıklaması sonrası camilerden anonslar yapılıyor

Diyanet'in cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamasının ardından camilerden 'namazınızı evinizde kılın' anonsları yapılmaya başlandı.

Yeni koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında cami ve mescitlerde toplu namazlara ara verildiğinin açıklanmasının ardından camilerden de anonslar yapılmaya başlandı.

DHA'nın haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın "Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara" açıklaması sonrası, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı.

Cami hoparlörlerinden yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağı belirtildi ve namazları evlerde kılınması istendi.