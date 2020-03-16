Karar açıklandı: Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi

Cami ve mescitlerde toplu namaz kılınmasına koronavirüs nedeniyle ara verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Koronavirüs yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmaya ara verildi" açıklamasında bulundu.

Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

Yeni tip koronavirüs bulunduğu ortam insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa bir zamanda salgın haline gelmektedir. İlk buluştuğu andan itibaren fark edilemediği için tehlike oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir.

Camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacak.