Umreden dönenler diğer yolcularla aynı uçakta yolculuk yaptı: Sadece birkaçında maske vardı

Umreden dönenlerin öğrenci yurtlarına yerleştirilerek kontrol altına alınmasının ardından ilginç örnekler gündeme gelmeye devam ediyor. Umreden dönenlerin aynı uçakta diğer yolcularla birlikte yolculuk yaptığı ve bu sırada hiçbir önlem alınmadığı ortaya çıktı.

Önceki gün 66 kişilik umre yolcusu ile aynı uçakta seyahat eden M.G.’nin anlattıkları alınmayan tedbirleri ve ihmalkârlığı gözler önüne serdi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, kafilenin tamamına yakının yaşlılardan oluştuğunu ifade eden M.G., uçakta öksürük sesinin bir an olsun kesilmediğini belirterek tedbirsizlikten yakındı.

M.G., 13 Mart gecesi 23.55’te Ankara’dan Samsun’a hareket eden uçağa 23.35’te bindi. Normal şartlarda 50 dakika sürmesi planlanan Samsun uçağı, hava şartları nedeniyle Ankara’ya döndü. İçinde, umreden dönen 66 yolcunun da olduğu uçak 01.30’da Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Apronda bekleyen uçağın içine sağlık ekipleri girdi ve bir yolcunun ateş ölçümünü gerçekleştirdi. Uçakta bulunan yolcular arasında yer alan M.G., tüm bunlar yaşanırken uçağın içinde ciddi bir panik havası olduğunu söyledi.

KRİZ YÖNETİLEMEDİ

Kabin ekibinin krizi yönetemediğini söyleyen M.G., “Yakıt alındığını ve Samsun’a dönüleceğini söylediler. Yarım saat daha bekledikten sonra uçuş yapamayacağımız, bekleme salonuna alınacağımız söylendi. Uçağa 03.00’te tekrar alınacağımız, 03.30’da ise harekete geçeceğimiz bildirildi. Bekleme salonu oldukça gergindi. Saat 03.45 gibi uçuşun iptal olduğunu, biletlerimiz iade edilebileceğini ifade ettiler. Bileti, ertesi günkü uçuşa ertelenenlere konaklama ayarlandı ancak o uçakta sadece üç kişilik yer kalmıştı” ifadesini kullandı.

ÇOĞUNLUĞU MASKESİZDİ

Umre kafilesinde maske takan yalnızca birkaç kişi olduğunu belirten M.G. “Sayılarından tam emin değilim ama çoğunluğun takmadığını söyleyebilirim. Yaşlılardı ve çok öksürüyorlardı. Şirket ya da umre kafilesinden direkt bir açıklama, bilgilendirme gelmedi. Ben ve başka yolcular da durumun üstüne gidince İstanbul’da sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi havayolu şirketi fakat bu kontrolün içeriğinin kocaman bir soru işareti olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Korona ihbar hattı olan 184’ü aradığını ancak ulaşamadığını belirten M.G. sözlerini şöyle sürdürdü: “Yolculuk ettiğim arkadaşlarımdan birisi ulaşmış ve yaşadığımız durumu anlatmış. ‘Kaydınız yapıldı, önem sırasına göre sizi arayacaklar. Test yaptırmak istiyorsanız Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurunuz” yanıtını almış. Havaalanına gitmek için evden çıktığım andan itibaren maskeliydim ve ellerimi durmadan temizledim. Şu an içinde evden hiç çıkmadan uyarıları dikkate alıyorum. Sağlık durumum gayet iyi, hiçbir rahatsızlığım ve şikâyetim yok.”