OTOKOÇ’ta koronavirüs fırsatçılığı

Koronavirüs krizi patronlar tarafından fırsat gibi görülmeye, işçilerin hakları gasp edilmeye devam ediliyor. Kriz fırsatçısı patronlar arasına şimdi de Otokoç eklendi.

Koç ailesinin patronu olduğu Otokoç firması insan kaynakları 16 Mart tarihinde tüm çalışanlara gönderdiği bilgilendirme e-postasında, kronik sağlık sorunları nedenli risk altında olan çalışanların evden çalışmasını istedi.

Duyuruda, evden çalışma imkânı olmayan çalışanların 2 hafta zorunlu yıllık izin kullanımı talep edildi.

Ayrıca, dönüşümlü çalışma uygulaması sırasında da, evden çalışma imkânı olmayan çalışanların zorunlu yıllık izin kullanımının talep edildiği, gelen duyumlar arasında.

Patronların Ensesindeyiz ağı, duruma tepki gösterirken, "Tekrar hatırlatıyoruz, krizde patronlar değil, çalışanlar korunmalıdır. Salgın fırsatçısı patronların ensesindeyiz" açıklamasında bulundu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]