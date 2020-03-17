Koton’da salgın fırsatçılığı: Hamile ve engelli çalışanlar yıllık izin kullansın

Koton, koronavirüs nedeniyle hamile ve engelli çalışanlar yıllık izin kullanmalarını talep etti.

Birçok mağaza emekçisinin ücretsiz izne ayrılması gündemdeyken Koton’da salgın gerekçe gösterilerek part time çalışanların çalışma saatlerine sınırlama getirildi, hamile ve engelli çalışanlardan, hatta lise stajyerinden bile yıllık izin kullanmaları talep edildi.

Koton mağazası bir süre önce de işçilerinin örgütlenme talebine tahammül edemeyerek sosyal medya paylaşımı ve beğenilerini bile işten çıkarma gerekçesi haline getirmesiyle gündeme gelmişti.

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