Carrefoursa'da kasa çalışanlarına maske ve eldiven yasağı

Carrefoursa mağazalarında da çalışanların maske ve eldiven takmasına izin verilmedi. İşçilerin ısrarı ve dayanışması sonucu sadece maskeye izin çıktı. Carrefoursa çalışanları mağazalarda bir dizi önlemin alınmadığını, işçilere yıllık izinlerini kullanmaları için mobbing yapıldığını ileri sürdü.

Carrefoursa mağazalarında çalışanlar, çok sirkülasyon ve temasın olduğu mağazada eldiven ve maske takmak isteyince yönetimin engellemesiyle karşılaştı. Yönetim, mağaza çalışanlarının önlem amacıyla eldiven ve maske takmasının yasak olduğunu söyledi. Hijyen ve sağlık şartlarını artırmak için dezenfekte yaptıklarını belirten mağaza yönetimi çalışanlarına ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video gönderdi:





Ancak çalışanlar mağazada kendilerinin bulunduğu süre içinde dezenfekte işlemi yapılmadığını söylediler. Çalışanlardan bir kısmı sağlığı için eldiven takacağını belirtti ve taktı. Ancak en çok para ve müşteri ile temas eden kasa bölümünde çalışan işçiler önlem olarak eldiven ve maske takamadı. Kasa çalışanlarına dezenfekte su sıkmaları söylendi. Ancak kasada binlerce kişiyle temas eden işçiler bu durumun sağlıklarını ve ailelerinin sağlıklarını tehdit ettiğini söyleyince, şefleri tarafından azarlandıkları mesajlar aldıklarını ileri sürdüler.



Reyon görevlileri kasiyer arkadaşlarına destek olmak istedi ve şefleriyle konuştu. İşçilerin dayanışması sonucunda kasa çalışanlarına maskeye izin verildi, eldivene ise izin verilmedi.

ÇALIŞANLARA ÜCRETLİ İZİN YERİNE YILLIK İZİN MOBBİNGİ

Çalışanlar bugün işyerine gittiklerinde, yıllık izinlerini kullanmaları için kağıtların hazırlandığını gördü. Ücretli izin almaları gereken çalışanlar, yıllık izinlerini kullanmaya zorlanıyor.

Ayrıca mağazanın içinde bulunduğu AVM kapalı olduğu halde mesai saatlerinde işçiyi koruyacak önlem almadı. Normalde AVM'ler 12.00-20.00 açıkken, AVM'ler kapanınca çalışma vardiyaları sabah 08.00-16.45 / 11.30-08.00 olarak düzenlendi.

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