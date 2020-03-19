Virüsün bir mağduru da market çalışanları: Mesailer arttı

Yeni koronavirüs salgını sonrası marketlere akın olurken, mesai saatleri artan ve çalışma koşulları zorlaşan market emekçileri kendi sağlıkları için patronlar tarafından en ufak bir önlem alınmadığını belirterek tepki gösteriyor.

Ankara’da A101’in Yenimahalle’deki şubesinde çalışan bir emekçi, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak yaşadıklarını anlattı.

Sabah 08.00 akşam 18.00 arası çalıştıklarını belirten işçi, haftada birkaç gün fazla mesaiye kaldıklarını, bazen 21.00’a bazen de 22.00’a kadar çalıştıklarını söyledi.

Bu durumun son dönemde iyice çığırından çıktığı belirtilirken, sabah08.00'de başladıkları mesainin market düzenlemeleri gerekçesiyle bazen gece 1.30’a kadar sürdüğü aktarıldı.

Virüs salgını sonrası bu mesailerin daha da uzadığını belirten işçi, “Fazla mesai ücretlerini zaten alamıyoruz. İş yoğunluğundan çay molası, tuvalet arası bile veremiyoruz. Koronavirüs sonrası bizim için hiçbir önlem alınmadı, sadece elimize çamaşır suyu tutuşturup marketi temizletiyorlar, bizim için ise alınan hiçbir önlem yok. Sadece ciroyu arttırın, ciroyu arttırın diyorlar” denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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