Uluslararası Çalışma Örgütü: 25 milyon kişi işini kaybedebilir

Uluslararası Çalışma Örgütü, Kovid-19 yüzünden 25 milyon işçinin işini kaybedebileceğini açıkladı. ILO Başkanı Ryder, bu krizin yol açacağı 'zararı azaltma'nın ve 'kamu güvenini' korumanın yolununsa patronlarla işçiler arasındaki 'sosyal diyalog'dan geçtiğini savundu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yeni koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.

ILO’dan yapılan değerlendirmede Kovid-19 pandemisinin etkilerinin uzun vadeli olacağı ve milyonlarca işçinin işini kaybetmesine, milyonlarca işçinin de yoksullaşmasına yol açacağı belirtildi.

Salgının küresel etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede ILO, bu yıl dünya genelinde işsiz sayısının en iyimser senaryoya göre 5 milyon 300 bin, en kötümser senaryoya göre ise 24 milyon 700 bin artmasını beklediğini açıkladı.

Örgüt 2008 mali krizinde dünya genelinde işsiz sayısının 22 milyon arttığını hatırlattı.

Pandeminin ayrıca eksik istihdam, ücret düşüklüğü gibi sonuçları olacağını da açıklayan ILO, 2020 sonuna dek işçilerin gelirlerindeki azalışınsa 860 milyar dolar ile 3,4 trilyon dolar arasında olacağını öngördü.

ILO ayrıca dünya genelinde yoksulluk sınırı altında yaşayan işçi sayısının 2020 sonuna dek 8,8 milyon ile 35 milyon arasında artacağının beklendiğini kaydetti.

ILO Başkanı Guy Ryder “Bu artık küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda insanlar üzerinde çok büyük etkisi olacak olan büyük bir emek piyasası ve ekonomi krizi” dedi.

Ryder bu krizin yol açacağı “zararı azaltmanın” ve “kamu güvenini korumanın” birinci yolunun işçilerle patronlar arasındaki “sosyal diyalog”dan geçtiğini savundu.

Ryder'ın "sosyal diyalog" vurgusunun işçilerin kapitalist düzene karşı öfkesinin kontrol edilmesine yönelik bir önlem ve uyarı olduğu anlaşılıyor.