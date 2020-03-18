Migros çalışanlarına maske ve eldiven yasağı koydu

Migros mağazaları yönetimi, çalışanlarına mesai saatlerinde maske ve eldiven kullanımını yasakladı. Tepki gösteren çalışanlardan bazıları işten ayrılma kararı aldı.

Türkiye'de 2 bin 176 mağazası ve 23 bin çalışanı olan Migros, mağazalarında görevli personelin maske ve eldiven kullanımını yasakladı.

Kasiyerler de dahil eldiven ve maske kullanmayan personele, müşterilerden gelen tepkiler karşısında ne cevap verecekleri bir metinle bildirildi.

Migros yönetiminin personelden, müşterilere vermesini istedikleri cevap şöyle:

“Müşterimizden maske ve eldiven kullanılmamasıyla ilgili gelen sorulara kısaca aşağıdaki şekilde cevap verilebilir. ‘Sağlık Bakanlığı’na göre sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.’ Rahatsızlığı olan arkadaşlarımız zaten çalışmamaktadır. Aslolan şekilde, ellerimizi düzenli yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Eldivenle bu koşulları sağlayamadığımız, hatta daha fazla bulaşmaya neden olabileceği için eldiven kullanılmamaktadır.”

Müşteriler ve çalışanlar, alınan karara tepki gösterdi. Bazı çalışanlar süreçte yıllık izinlerini talep ederken, işten ayrılmaların da görüldüğü belirtildi.